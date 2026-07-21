U Split stiže velika promjena: Autobusi se proizvode u Kini, evo koliko su plaćeni. Šuta otkrio kada će na ceste...

Splitski javni prijevoz uskoro bi trebao dobiti deset novih električnih autobusa. Vozila su već krenula iz Kine prema Hrvatskoj, a na splitskim ulicama trebala bi se pojaviti tijekom jeseni ili do kraja godine, najavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Javna nabava za električne autobuse u Gradu Splitu je provedena, a riječ je o deset autobusa. Ugovor je zaključen, autobusi se proizvode u Kini. Na jesen ili do kraja godine bi trebali stići u Split i biti uključeni u promet", rekao je Šuta.

Ugovor vrijedan 7,1 milijun eura

Kako doznajemo iz splitskog Prometa, vrijednost ugovora za nabavu deset novih autobusa iznosi 5,68 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 7,1 milijun eura s uključenim PDV-om.

To znači da je pojedinačna cijena jednog autobusa oko 568 tisuća eura bez PDV-a, odnosno približno 710 tisuća eura s PDV-om.

Na natječaju je odabrana ponuda tvrtke Novatec, koja je bila jedina zaprimljena valjana ponuda. Procijenjena vrijednost postupka iznosila je 6,995 milijuna eura bez PDV-a, dok je odabrana ponuda bila za više od 1,3 milijuna eura niža od procijenjene vrijednosti. Prema dostupnim informacijama, riječ je o autobusima kineskog proizvođača Higer.

Prvi natječaj bio je poništen

Promet je početkom godine već pokušao provesti nabavu električnih autobusa, no prvi postupak bio je poništen jer nakon pregleda i odbijanja pristiglih ponuda nije ostala nijedna valjana ponuda.

Procijenjena vrijednost i tog postupka bila je 6,995 milijuna eura, nakon čega je splitski gradski prijevoznik pokrenuo novi natječaj, koji je u konačnici uspješno zaključen.

Riječ je o deset niskopodnih električnih autobusa namijenjenih javnom gradskom prijevozu. Prema ranijim informacijama, vozila bi s jednim punjenjem trebala imati autonomiju veću od 300 kilometara. Autobusi bi trebali biti dugi između 11,8 i 12,3 metra, imati kapacitet od najmanje 65 putnika te najmanje 28 sjedećih mjesta.

Vozila bi u promet trebala biti uključena najkasnije do kraja godine, čime će Promet dodatno modernizirati svoj vozni park i napraviti novi korak prema smanjenju emisija štetnih plinova u gradskom prometu.

Za autobuse već postavljeno pet punionica

Grad Split i Promet ranije su preuzeli pet punionica koje omogućuju istodobno punjenje deset autobusa. Punionice je isporučila hrvatska tvrtka Končar.

Projekt izgradnje infrastrukture za punjenje vrijedan je 983.220,72 eura, od čega je 786.576,58 eura osigurano iz bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kada se zbroje ugovorena vrijednost autobusa s PDV-om i vrijednost sustava punionica, ukupno ulaganje u električnu flotu i prateću infrastrukturu premašuje osam milijuna eura.

Gotovo sedam milijuna eura iz europskih sredstava

Širi projekt nabave električnih autobusa procijenjen je na ukupno 8,74 milijuna eura, pri čemu je 6,99 milijuna eura osigurano iz europskih sredstava.

Dolaskom novih vozila Promet će prvi put u većem opsegu uvesti potpuno električne autobuse u redovni javni gradski prijevoz. Uz tišu vožnju i izostanak lokalnih ispušnih plinova, očekuje se i smanjenje troškova energije i održavanja u odnosu na klasična dizelska vozila.