U Split stiže priča o čovjeku pred kojim je zastajao i modni svijet. Ulaz je potpuno besplatan

U srijedu, 28. listopada u 18:30 sati, program besplatnih filmskih večeri Fotokluba Split nastavlja se u Kinu Karaman projekcijom dokumentarnog filma „Bill Cunningham New York“ redatelja Richarda Pressa.

Film donosi portret Billa Cunninghama, fotografa The New York Timesa koji je desetljećima bilježio modu, svakodnevicu i društveni život New Yorka. Krećući se gradom na biciklu, s fotoaparatom uvijek pri ruci, Cunningham je na ulicama pronalazio prizore koji su svjedočili o osobnom stilu, kreativnosti i promjenama u društvu. Njegove fotografske rubrike „On the Street“ i „Evening Hours“ postale su prepoznatljiva kronika grada i njegovih stanovnika.

„Svi se odijevamo za Billa“, izjavljuje u filmu Anna Wintour, jedna od brojnih sugovornica koje govore o njegovu radu i utjecaju. Uz nju se pojavljuju Tom Wolfe, Iris Apfel i drugi protagonisti njujorškog kulturnog i modnog života. Njihova svjedočanstva, zajedno s prizorima Cunninghamove radne svakodnevice, otkrivaju fotografa iznimne predanosti, znatiželje i skromnosti.

Prateći ga na ulici, u redakciji i u njegovu skromnom životnom prostoru u Carnegie Hallu, Richard Press približava nam čovjeka koji je život posvetio fotografiji. Film otvara pitanja autorske neovisnosti, odnosa prema ljudima pred objektivom i sposobnosti da u svakodnevnim prizorima prepoznamo nešto vrijedno pažnje. Dokumentarac je snimljen 2010. godine i traje 84 minute. Ulaz na projekciju je besplatan.

Filmske večeri održavaju se u okviru godišnjeg edukativno-istraživačkog programa Fotokluba Split uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH. Dio su i „Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026.“, koji podupire Zaklada Kultura nova.