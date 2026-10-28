U Split stiže posebna plesna predstava koja propituje život u modernom svijetu: Ulaz je besplatan

Plesna predstava „Koraci u praznini” gostuje na Maloj sceni Doma mladih u Splitu u subotu, 31. listopada, s početkom u 19 sati. Ulaz na predstavu je slobodan.

U produkciji Umjetničke organizacije Fronesis, „Koraci u praznini” plesna su predstava za mlade i odrasle koja kroz pokret istražuje odnos čovjeka i prirode te promjene koje u svakodnevni život donose tehnologija i ubrzani ritam suvremenog društva.

Predstava započinje motivima ravnoteže i harmonije koje proizlaze iz povezanosti s prirodom, a zatim otvara pitanje njihova narušavanja pod utjecajem modernog načina života. Suprotstavljajući unutarnji mir, stres, otuđenost i samoću, „Koraci u praznini” propituju paradoks suvremenog svijeta u kojem smo putem društvenih mreža povezani s brojnim ljudima, ali istodobno možemo osjećati sve veću udaljenost od sebe i drugih.

Koreografiju potpisuje Jasna Čižmek Tarbuk, a izvode Ines Borić, Dora Šašić, Tamara Vlahović i Tea Vlahović. Za glazbu su zaslužni Sara Jakopović, Lovro Stipetić i Šimun Matišić, dok je svjetlosno oblikovanje osmislio Zdenko Trandler. Predstava traje 40 minuta.

Gostovanje se održava uz slobodan ulaz. Publika će svojim dobrovoljnim prilozima u kutiji za donacije moći podržati daljnji rad i aktivnosti Udruge Tiramola.

Programski i financijski rad Udruge Tiramola podržavaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Grad Split.

Informacije o izvedbi

Predstava: Koraci u praznini

Datum: 31. listopada

Vrijeme: 19:00

Lokacija: Mala scena Doma mladih, Split

Trajanje: 40 minuta

Ulaz: slobodan