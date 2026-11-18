Dok se diljem Dalmacije tijekom jeseni prerađuju velike količine maslina u tradicionalnim i suvremenim uljarama, Sveučilište u Splitu priprema nabavu uređaja koji će isti proces omogućavati na znatno manjoj razini. Riječ je o laboratorijskoj mini uljari, namijenjenoj preradi uzoraka od svega jednog do osam kilograma maslina, a njezina procijenjena vrijednost iznosi 49.000 eura bez PDV-a. Postupak nabave objavljen je u studenome, a rok za dostavu ponuda je 24. studenoga 2026. godine u 9 sati.

Posebnost ovog uređaja nije samo njegova veličina, nego mogućnost precizne kontrole proizvodnog procesa. Za razliku od komercijalnih uljara, čija je glavna zadaća učinkovita prerada većih količina plodova, laboratorijska oprema omogućuje obradu malih i usporedivih uzoraka. Takav pristup koristan je kada se žele istraživati razlike između sorata maslina, stupnjeva zrelosti ili različitih postupaka prerade.

Mini uljara stiže na Agromediteranski fakultet

Prema dokumentaciji javne nabave, uređaj će biti isporučen Agromediteranskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, na adresi Zrinsko-frankopanska 38. Time je poznato i kojem je sveučilišnom sastavu oprema namijenjena, što je posebno zanimljivo s obzirom na povezanost fakulteta s poljoprivredom, mediteranskim kulturama i proizvodnjom hrane.

Mini uljara mogla bi omogućiti provedbu praktičnih pokusa u kojima se pojedini parametri prerade mijenjaju, a dobiveni uzorci ulja zatim uspoređuju. Takva istraživanja mogu pomoći boljem razumijevanju utjecaja tehnologije prerade na kvalitetu konačnog proizvoda. Ipak, koje će se konkretne znanstvene ili nastavne aktivnosti provoditi na novoj opremi, potrebno je dodatno potvrditi sa Sveučilištem.

Uređaj će imati mlin, miješalicu i centrifugalni separator

Tehnički zahtjevi pokazuju da laboratorijska mini uljara treba sadržavati glavne elemente procesa prerade maslina. Među njima su mlin čekićar, miješalica s tri komore i centrifugalni separator, uz potrebnu dodatnu opremu. Proces će se odvijati pod nadzorom operatera, a jedan od ključnih uvjeta je mogućnost podešavanja procesnih karakteristika uljare.

Upravo je ta mogućnost podešavanja osobito važna za laboratorijsku primjenu. Promjena određenih parametara prerade može utjecati na svojstva dobivenog ulja, pa istraživači uz kontrolirane uvjete mogu uspoređivati rezultate različitih postupaka. Oprema također mora biti nova i nekorištena, a prema uvjetima nabave isporuka je predviđena u roku od dva mjeseca od obostranog potpisivanja ugovora.

Što bi istraživanja mogla značiti za dalmatinske maslinare?

Maslinarstvo je jedna od prepoznatljivih poljoprivrednih djelatnosti Dalmacije, a kvaliteta maslinovog ulja ovisi o više čimbenika, od uzgoja i berbe do uvjeta prerade i čuvanja. Laboratorijska mini uljara može biti vrijedan alat za razumijevanje tih odnosa jer omogućuje da se odvojeni uzorci prerađuju u kontroliranim uvjetima, bez potrebe za velikim količinama plodova.

Rezultati takvih istraživanja potencijalno bi mogli koristiti i proizvođačima maslinovog ulja, primjerice pri uspoređivanju postupaka prerade ili istraživanju svojstava pojedinih sorata. No zasad nije objavljen konkretan program istraživanja koji će se provoditi ovim uređajem, pa ne bi bilo opravdano tvrditi da su određeni rezultati ili suradnja s proizvođačima već dogovoreni.

Uskoro odabir dobavljača

Za nabavu je predviđeno 49.000 eura bez PDV-a, pri čemu cijena nosi 90 posto bodova u ocjenjivanju ponuda, a duljina dodatnog jamstva deset posto. Nakon isteka roka za ponude slijedi odabir dobavljača, a potom isporuka i uvođenje opreme u uporabu u skladu s ugovornim obvezama.

Nova mini uljara tako bi mogla postati zanimljivo mjesto susreta znanosti, obrazovanja i dalmatinske maslinarske tradicije. Dok se u velikim uljarama proizvodnja mjeri tonama plodova, splitski će laboratorijski uređaj omogućavati da se dragocjeni podaci o preradi dobiju i od svega nekoliko kilograma maslina.