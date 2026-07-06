U Split stiže međunarodna izložba o prekomjernom turizmu: Umjetnici propituju kako masovni turizam mijenja gradove

U Galeriji MKC Split u Domu mladih u četvrtak, 9. srpnja, u 20 sati otvara se međunarodna skupna izložba "Prekomjerni turizam / Overtourism". Izložba ostaje otvorena do 8. rujna 2026. godine.

Riječ je o skupnoj izložbi koja okuplja domaće i međunarodne umjetnike, a njihovi radovi kroz različite medije propituju složen odnos između slike, turizma i urbanog prostora. U fokusu su pitanja o utjecaju masovnog turizma na gradove, lokalne zajednice i svakodnevni život.

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Slika, turizam i urbani prostor

Program izložbe, koja je istodobno zamišljena i kao umjetničko istraživanje, polazi od interesa za ulogu slike u stvaranju tzv. turističkih zamki. Poseban naglasak stavljen je na načine na koje se fotogeničnost i "instagramičnost" pojedinih dijelova grada koriste za oblikovanje poželjnih prizora, ali i za stvaranje novih društvenih i kulturnih geografija.

Izložba se bavi i pitanjem montiranja i uljepšavanja prizora koji, jednom izvučeni iz svojih izvornih okvira, postaju konvencionalne slike poželjnih destinacija. Takve slike često utječu na percepciju grada, ali i na način na koji se prostor koristi, doživljava i komercijalizira.

Pritisak na lokalne zajednice

Danas je, kako se ističe u najavi izložbe, teško pronaći mjesto s istaknutom kulturnom ili prirodnom baštinom koje nije pod pritiskom prekomjernog turizma. Taj pritisak ne mijenja samo sliku destinacije, nego i svakodnevni život lokalnog stanovništva, često zahvaćajući i prostore koji ostaju izvan turističkog kadra.

Mnoge popularne destinacije postale su gospodarski ovisne o turizmu, zbog čega se prekomjerni turizam sve češće doživljava kao gotovo nerješiv problem. Uz to se otvaraju i pitanja gentrifikacije, iseljavanja lokalnog stanovništva iz povijesnih gradskih središta te tzv. disneyifikacije prostora.

Gradovi između turističke slike i stvarnog života

Izložba upozorava i na činjenicu da digitalne platforme, poput Google mapa i društvenih mreža, dodatno oblikuju turističku vidljivost pojedinih lokacija. Neka mjesta postaju gusto označena podacima i fotografijama, dok druga ostaju gotovo nevidljiva i rijetko dospijevaju u posjetiteljske "feedove".

Istodobno, velike brojke posjetitelja stvaraju snažan pritisak na lokalnu infrastrukturu, koja takva opterećenja često teško podnosi. Upravo kroz taj odnos između slike, prostora i stvarnosti izložba "Prekomjerni turizam / Overtourism" otvara aktualna pitanja koja su posebno važna za mediteranske i turistički izložene gradove.

Autor koncepcije i izbora sudionika izložbe je Nick Tobier.