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U Split stiže 'gay kruzer': Luksuzni brod dovodi tisuće gostiju u splitsku luku

Luksuz, zabava i tisuće putnika

Luksuzni LGBTQ+ kruzer stiže u Dalmaciju, a ovog puta na ruti se našao i Split.

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Riječ je o brodu Scarlet Lady kompanije Virgin Voyages, koji plovi u sklopu privatnog LGBTQ+ krstarenja u organizaciji tvrtke Atlantis Events. Nakon dolaska u Zadar, brod nastavlja put prema drugim dalmatinskim odredištima, a prema najavama očekuje se i veliko zabavno događanje za putnike.

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Kruzer je namijenjen punoljetnim putnicima, a poznat je po modernom dizajnu, luksuznoj ponudi i specifičnom konceptu putovanja. Na brodu se nalazi nekoliko tisuća gostiju i više od tisuću članova posade.

Dolazak ovakvog kruzera privukao je pažnju javnosti, osobito zbog činjenice da je riječ o jednom od najvećih LGBTQ+ turističkih događaja na Mediteranu.

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