„Crta za beskraj”, večer posvećena prerano preminulom multimedijalnom umjetniku Marijanu Crtaliću – Crti, prvi će se put održati u Splitu ove subote, 28. studenoga, s početkom u 19 sati u Galeriji MKC u Domu mladih.

Splitskoj publici predstavit će se izbor iz programa zagrebačke manifestacije u produkciji Centra KNAP, koji objedinjuje film, video, izložbe i performanse.

Manifestacija je nadahnuta umjetničkim radom i vizijom Marijana Crtalića, a tijekom godina izrasla je u prepoznatljivo mjesto susreta različitih umjetničkih generacija, medija i poetika. Program je osmislila i producira Morana Foretić, umjetnička voditeljica manifestacije i viša stručna suradnica Centra KNAP.

Apsurdne cijene apartmana kao komentar splitske svakodnevice

Posebno zanimljiv splitskoj publici mogao bi biti rad Miroslava Mikelića, studenta Umjetničke akademije u Splitu, pod nazivom „Je l’ se vi to šalite? (Durational)”.

Nadahnut stvarnim splitskim zgodama, autor će za štandom dijeliti letke i tjeralice te megafonom oglašavati ponudu apartmana i automobila po apsurdnim cijenama.

Humorom i apsurdom Mikelić komentira turistifikaciju Splita, rast cijena i sve manje prostora za svakodnevni život njegovih stanovnika, osobito mladih i studenata.

Kralj Tomislav, umjetna inteligencija i povijest Povorke ponosa

Student zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti Jura Momčilović predstavit će kratki film „Hrvatski Rex”, u kojem kritički propituje načine na koje danas konzumiramo i interpretiramo povijest. Polazeći od figure kralja Tomislava i koristeći alate umjetne inteligencije, autor postupno iskrivljuje povijesni tekst sve do potpunog gubitka njegova izvornog značenja.

Ivan Adam Šestan predstavit će videorad „Sretnih dvadeset i pet uzastopnih”, nastao montažom arhivskih snimki prvih zagrebačkih Povorki ponosa, održanih između 2002. i 2008. godine. Autor istražuje promjene društvenih stavova i povijest LGBTIQ aktivizma u Hrvatskoj.

Oba rada nastala su pod mentorstvom Ane Mušćet.

Splitski studenti istražuju identitet, tehnologiju i duhovnost

Studentska produkcija Umjetničke akademije u Splitu bit će predstavljena izložbom „Duh u izgradnji / Spirit Under Construction”, koja okuplja radove studenata Odsjeka za film i video.

U izložbi sudjeluju Petra Crnjac, Roko Kalebić, Vanja Mihajlov, Miroslav Mikelić, Marijeta Perić, Nikola Kežić, Sara Ergović i Duje Vlasteličić.

Petra Crnjac predstavit će i performans „1181092”, kojim istražuje utjecaj digitalnih tehnologija na poimanje ljepote i identiteta, nametnute estetske standarde i gubitak osobne autentičnosti.

Simbolična vrata između svijeta živih i svijeta sjećanja

Posebno mjesto u programu zauzima performans „Vrata za Marijana” istaknute hrvatske suvremene umjetnice Kate Mijatović, koja je Hrvatsku predstavljala na 55. Venecijanskom bijenalu.

Performans se referira na Crtalićev rad „Mogućnost izlaza” iz 2012. godine. Iscrtavajući vodom vrata na zidu, umjetnica će stvoriti imaginarni prolaz prema umjetniku čija je vizija nadahnula manifestaciju. Vrata će postojati tek kratko, dok voda ne ishlapi.

Program organizira MKC Split u suradnji s Centrom KNAP i umjetničkom organizacijom YELO, uz podršku Grada Splita, Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Ulaz na sva događanja je slobodan.