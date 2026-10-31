U Split stiže 38 filmova iz cijelog svijeta: Počinje 11. Dalmatia Film Festival, publiku očekuje bogat program

Split će početkom studenoga ponovno postati mjesto susreta filmskih autora i ljubitelja sedme umjetnosti. Od 2. do 5. studenoga u Kinoteci Zlatna vrata održat će se 11. Dalmatia Film Festival, koji ove godine donosi čak 38 kratkometražnih filmova iz Hrvatske i svijeta, retrospektivu poznatog hrvatskog animatora Joška Marušića te zanimljive filmske radionice.

Tijekom četiri festivalska dana publika će imati priliku upoznati radove mladih filmskih autora, ali i ostvarenja iskusnih redatelja iz različitih dijelova svijeta. Program obuhvaća igrane, dokumentarne, animirane i eksperimentalne filmove, a najbolja ostvarenja natjecat će se za festivalske nagrade.

Filmske projekcije počinju u ponedjeljak, 2. studenoga, programom kratkih igranih i dokumentarnih filmova, dok će se tijekom sljedećih dana izmjenjivati različiti filmski žanrovi.

Posebna večer posvećena velikanu hrvatske animacije

Jedan od najzanimljivijih događaja ovogodišnjeg festivala bit će retrospektiva Joška Marušića, zakazana za utorak, 3. studenoga, u 19:45 sati.

Marušić, istaknuti hrvatski redatelj, animator, karikaturist i pedagog te jedan od važnih predstavnika Zagrebačke škole crtanog filma, prvi je dobitnik nagrade Dalmatia Film Festivala za životno djelo i poseban doprinos kinematografiji.

Publika će moći pogledati deset njegovih animiranih filmova, među kojima su i antologijska ostvarenja Riblje oko i Neboder. Posebnu vrijednost događaju dat će i sam autor, koji će osobno predstaviti svoj rad te nakon projekcija razgovarati s publikom o svojoj karijeri i razvoju hrvatske animacije.

Filmska čarolija i za najmlađe

Dalmatia Film Festival ni ove godine ne zaboravlja najmlađu publiku. Već prvog dana festivala, u ponedjeljak u 18 sati, bit će predstavljena Mala škola filma, edukativni program namijenjen učenicima osnovnih škola.

Riječ je o programu kroz koji djeca upoznaju osnove filmskog stvaralaštva, otkrivaju kako nastaje film te dobivaju priliku sudjelovati u praktičnom radu.

Festival se nastavlja u Kaštelima, a u Split stiže i međunarodni filmski stručnjak

Filmska priča neće završiti posljednjom projekcijom u Kinoteci Zlatna vrata. Odabrani festivalski program bit će prikazan i 9. te 10. studenoga u Kulturnom centru u Kaštel Lukšiću.

Ovogodišnje izdanje festivala zaokružit će DFF Screenwriting Lab, scenaristička radionica koja će se održati od 16. do 20. studenoga u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.

Radionicu će voditi Diego Fandos, scenarist, redatelj i profesor na Prague Film School, a namijenjena je svima koji žele razvijati vlastite filmske priče i usavršiti scenarističke vještine.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, ali je potrebna prethodna prijava.

Kompletan festivalski program, raspored projekcija i informacije o filmovima dostupni su na službenoj stranici Dalmatia Film Festivala.