U Split stigli ugledni talijanski umjetnici, oduševljeni gradom: "Prekrasno mjesto i velika prilika za nas"

U splitskoj palači Milesi otvorena je izložba „(Meta)fizičko“ dvojice istaknutih talijanskih umjetnika, Antonija Servilla i Pina Tersignija. Na dva kata palače predstavljeno je ukupno 59 radova, a izložba će biti otvorena do 30. rujna.

No, gostovanje talijanskih umjetnika u Splitu ima i širu dimenziju. Uz kulturnu razmjenu, cilj je dodatno povezivanje Splitsko-dalmatinske županije i talijanske regije Lazio, posebice na području kulture i turizma.

U Split je tim povodom stigla i Civita Di Russo, potpredsjednica ureda predsjednika regije Lazio Francesca Rocce, koja je u Dalmaciji boravila kao njegova predstavnica.

Istaknula je kako između dviju regija postoje brojne sličnosti, od kulture i tradicije do potencijala za razvoj zajedničkih projekata.

"Vidjeli smo koliko su naše regije bliske, kako kulturno tako i tradicijski. Odlučili smo doći i započeti suradnju na području kulture, ali i turizma. Nadamo se da je ovo tek početak i da će iz njega proizaći i drugi zajednički projekti", poručila je Di Russo.

Od umjetnosti do turizma

Jedno od područja buduće suradnje mogao bi biti vjerski i hodočasnički turizam. Di Russo istaknula je kako takav oblik turizma ima velik potencijal te da bi mogao biti jedna od poveznica Lazija i Splitsko-dalmatinske županije.

Talijanska delegacija tijekom boravka sastala se i sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom, a nakon Splita njihov je sljedeći cilj Sinj.

Ideja je da kultura bude početna točka suradnje koja bi se u budućnosti mogla proširiti i na druge sektore.

Zadovoljstvo dolaskom u Split nije skrivao ni jedan od autora izložbe, Antonio Servillo. Posebno je istaknuo povijesne veze Hrvatske i Italije te značaj predstavljanja talijanske umjetnosti splitskoj publici.

"Split je prekrasno mjesto i velika prilika za nas umjetnike da predstavimo Italiju i svoju umjetnost. Između Italije i Hrvatske postoje snažne povijesne veze i jako smo zadovoljni što smo došli u Split", kazao je Servillo.

Zahvalio je organizatorima i domaćinima na prijemu, a posebno je istaknuo doprinos Ane Marije Runtić, koja već duže radi na povezivanju umjetnika s dviju strana Jadrana.

Servillo je naglasio i važnost činjenice da su u Split stigli predstavnici regije Lazio, ocijenivši kako upravo ovakvi događaji mogu pomoći stvaranju čvršćih veza između talijanske regije, Splitsko-dalmatinske županije i Splita.

Udruga s dugom tradicijom

Servillo i Tersigni nisu aktivni samo kao umjetnici, već sudjeluju i u organizaciji brojnih kulturnih događanja u Rimu i diljem Italije. Predsjednik su i direktor udruge Cento Pittori Via Margutta, osnovane 1953. godine.

Riječ je o udruzi nazvanoj po poznatoj rimskoj Via Margutti, ulici koja je stoljećima bila vezana uz umjetnost i u kojoj su boravili brojni veliki umjetnici. Udruga danas okuplja više od stotinu autora iz Italije i inozemstva.

"Važno nam je predstaviti našu udrugu Via Margutta i na taj način predstaviti umjetnike koji su njezin dio", istaknuo je Servillo.

Ana Marija Runtić poveznica Splita i Rima

Veliku ulogu u cijeloj priči ima Ana Marija Runtić iz AMART-a, koja je kroz prethodne projekte već uspostavila umjetničku poveznicu između Hrvatske i Italije.

Ovo je treća izložba proizašla iz te suradnje. Nakon prvog predstavljanja talijanske umjetnosti u Splitu, troje hrvatskih umjetnika predstavljeno je u Rimu, dok su sada u palaču Milesi stigli Servillo i Tersigni.

Organizatori ističu kako je upravo kroz umjetnost otvoren prostor za širu suradnju, koja se sada želi proširiti na turizam i povezivanje dviju regija.

Izložba „(Meta)fizičko“ postavljena je na oba kata Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u palači Milesi na Trgu braće Radić 7, a posjetitelji će 59 izloženih radova moći razgledati do 30. rujna.