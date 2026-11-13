U Split dolazi Marijan Gubina, autor poznate knjige "260 dana": Pred stotinama učenika govorit će o ratu, oprostu i toleranciji

Povodom Međunarodnog dana tolerancije, u ponedjeljak, 16. studenoga, u Splitu će se održati edukativno predavanje "Mirotvorac", koje će okupiti učenike i nastavnike pet splitskih srednjih škola. Program će voditi Marijan Gubina, humanitarac, mirotvorac i autor autobiografskog romana "260 dana".

Predavanje će se održati u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa, na adresi Zrinsko-frankopanska 19, s početkom u 13:15 sati. Organizator je osječka udruga Mirotvorci, a očekuje se sudjelovanje oko 550 učenika i nastavnika. U programu će sudjelovati učenici Nadbiskupijske klasične gimnazije "Don Frane Bulić", koja je domaćin događaja, I. gimnazije, II. gimnazije, IV. gimnazije "Marko Marulić" i V. gimnazije "Vladimir Nazor". Najavljen je i dolazak splitskog gradonačelnika Tomislava Šute te državne tajnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Zrinke Mužinić Bikić.

Potresno životno svjedočanstvo o ratu i oprostu

Središnji dio programa bit će 45-minutno interaktivno predavanje Marijana Gubine, koji će učenicima govoriti o vlastitom iskustvu ratnih stradanja, važnosti oprosta, međusobnog poštovanja i nenasilnog rješavanja sukoba.

Gubina je svoje životno iskustvo opisao u autobiografskom romanu "260 dana", koji je preveden na više jezika te adaptiran u kazališnu predstavu i radiodramu. Njegova priča dobiva i filmsku ekranizaciju, u kojoj njegov lik tumači poznati glumac Tim Roth.

Program koji je okupio više od 300 tisuća slušatelja

Program "Mirotvorac" provodi se već 13 godina, a prema podacima organizatora, dosad je održano više od 2.000 predavanja kojima je prisustvovalo preko 300.000 slušatelja. Poseban naglasak stavlja se na prevenciju vršnjačkog nasilja, razvoj empatije, prihvaćanje različitosti i poticanje mladih na izgradnju sigurnijeg i tolerantnijeg društva. Splitsko predavanje održava se upravo na Međunarodni dan tolerancije, a cilj mu je učenicima kroz osobno životno svjedočanstvo približiti važnost mira, suživota i međusobnog razumijevanja.