U Španjolskoj poginuo mladi pomorac iz Dalmacije. Pao u more i ostao zapleten među užadima

U luci Valencia u Španjolskoj u ponedjeljak, 24. kolovoza, poginuo je dubrovački pomorac Dominik Vidoš, drugi časnik zaposlen u kompaniji Jan De Nul Group, piše DuList.

Prema dostupnim informacijama iz španjolskih medija, nesreća se dogodila oko 17.30 sati tijekom radova na proširenju luke. Cadena SER - Radio Valencia objavila je kako je radnik pao u more i ostao zapleten među užadima, nakon čega su na mjesto događaja stigli pripadnici lučke policije, Guardia Civil i hitne službe. Liječnici su mogli samo utvrditi smrt.

Istragu vodi Policía Judicial Guardia Civil, a točne okolnosti tragedije još se utvrđuju.

Dan nakon nesreće Europa Press prenio je priopćenje konzorcija koji izvodi radove na novom kontejnerskom terminalu u Valenciji, u kojem je potvrđeno da je poginuli bio zaposlenik kompanije Jan De Nul. Konzorcij je izrazio sućut njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama te poručio kako surađuje s nadležnim tijelima u istrazi.

"Ostavio si velik trag"

Jan De Nul jedna je od vodećih svjetskih kompanija za specijalizirane pomorske i infrastrukturne radove, a u Valenciji sudjeluje, kao jedan od izvođača, u projektu proširenja luke.

Vijest o Dominikovoj smrti odjeknula je u Dubrovniku. Od mladog pomorca opraštaju se prijatelji, poznanici i brojni sugrađani, a posebno dirljivu poruku objavila je Facebook stranica Porporela, uz koju je Dominik bio snažno vezan.