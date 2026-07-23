U Solinu zaustavljen uporni prometni prekršitelj: Vozio bez dozvole i s tuđim tablicama, završio u zatvoru

Policijski službenici Postaje prometne policije Split uhitili su u srijedu, 22. srpnja, 26-godišnjeg vozača i ponavljača prometnih prekršaja, nakon što su ga oko 9.10 sati zaustavili na području Solina. Kontrolom je utvrđeno da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije. Kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu kojom bi dokazao identitet, dok je prometna dozvola vozila istekla prije više od 15 dana, odnosno tijekom lipnja ove godine.

Već dvaput pravomoćno kažnjen

Riječ je o vozaču koji je već ranije kažnjavan zbog istog prekršaja. Protiv njega su dosad donesene dvije pravomoćne odluke zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Budući da je ponovno zatečen u činjenju identičnog prekršaja, policija ga je uhitila, a vozilo kojim se koristio privremeno mu je oduzeto. Uz optužni prijedlog istoga je dana predan nadležnom sudu. Policija je predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne zatvorska kazna u trajanju od 60 dana i novčana kazna od 700 eura te da mu se vozilo trajno oduzme.

Sud mu odredio zadržavanje

Nakon saslušanja sud je 26-godišnjaku odredio zadržavanje do 31. srpnja 2026. godine, nakon čega je predan u zatvor. Policija sumnja i da je na vozilo kojim se koristio postavio nepripadajuće registarske pločice, čime bi počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave. Zbog toga će nakon isteka mjere zadržavanja, određene u prekršajnom postupku, nad njim biti provedeno kriminalističko istraživanje.