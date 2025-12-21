U Solinu upaljena četvrta adventska svijeća

Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević obratio se javnosti povodom paljenja četvrte adventske svijeće, koja se tradicionalno naziva svijećom ljubavi ili anđeoskom svijećom.

Na četvrtu nedjelju došašća, nakon svete mise, u Solinu je zajedničkom molitvom, blagoslovom i pjesmom upaljena posljednja adventska svijeća, čime je simbolično zaokružen ovogodišnji adventski hod prema Božiću.

Gradonačelnik je tom prigodom istaknuo kako svijeća ljubavi nosi snažnu poruku u vremenu obilježenom ratovima, podjelama i netrpeljivošću, naglasivši da upravo ljubav treba biti odgovor na izazove suvremenog svijeta.

„Neka nas svjetlo četvrte svijeće potakne da ljubav u našim životima ne ostane samo simbol, već da se očituje u djelima i gestama, pa i u jednostavnom pogledu u kojem će drugi prepoznati iskrenu brigu i toplinu“, poručio je Ninčević.

Dodao je kako advent nije samo vrijeme iščekivanja, već i prilika da se u svakodnevici pokaže solidarnost, razumijevanje i blizina prema drugima, vrijednosti koje, kako je naglasio, trebaju trajati i nakon blagdana.