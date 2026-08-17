U Solinu se sprema velika gastronomska fešta: Besplatno će se dijeliti tradicionalna jela

U Solinu će se u subotu, 22. kolovoza, održati tradicionalna gastronomska manifestacija „Iz Solinskog lonca – što su jeli naši stari“. Program počinje u 20 sati ispred Gašpine mlinice, a manifestacija se održava u partnerstvu s udrugom Solinjani.

„Iz Solinskog lonca“ održava se još od 2011. godine s ciljem očuvanja i predstavljanja tradicionalne solinske i dalmatinske gastronomije, kao i običaja vezanih uz pripremu domaćih jela. Manifestacija je za kreativnost u razvoju turističke ponude nagrađena priznanjem Simply the Best.

Besplatna degustacija tradicionalnih jela

Posjetitelje i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda koju će pripremati članovi udruge Solinjani i njihovi partneri, a sva će se jela moći besplatno degustirati.

Na meniju će biti teletina s bižima, meso na kiselo s purom, tripice s krumpirom, razna druga domaća jela i kolači te nezaobilazne fritule. Posebne slatke delicije pripremit će i gosti iz Virja.

Za glazbeni dio večeri zaduženi su Solinski bubamarci, klapa Tamarin, Roko Sedlar, Lido bend i Pučki pivači Gospe od Otoka.

Posebna gošća ovogodišnje manifestacije bit će Dragica Lukin, jedna od najpoznatijih i najnagrađivanijih hrvatskih slastičarki, koja je više od pet desetljeća posvetila gastronomiji i slastičarstvu.

Sve će se odvijati u ambijentu Gašpine mlinice, vrijednog spomenika tradicijske baštine iz 18. stoljeća, gdje će se tijekom večeri spojiti tradicionalna gastronomija, glazba, kultura i druženje.

Pokrovitelji i sponzori manifestacije su Grad Solin, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinska županija, Hvar Hills, obrt Luj Solin, Nadalina d.d. i OPG Marušić, dok su partneri Restoran Gurman, Pršutana Aria, restoran Laf, Gastro ribarnice Brač i Pekara Cro go.