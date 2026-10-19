U Solinu pronađen kokain: 42-godišnjaku oduzeli mu automobil

Policijski službenici u mjestu Blaca na području Solina zaustavili su 42-godišnjeg vozača koji je odbio testiranje na droge, iako mu je vozačka dozvola već bila ukinuta zbog niza prometnih prekršaja. Kod njega je pronađen i kokain, a zbog ponavljanja prekršaja završio je u zatvoru.

U četvrtak, 15. listopada 2026. godine, oko 17:30 sati policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 42-godišnjak. Tijekom kontrole utvrđeno je više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Vozač je odbio zahtjev policijskih službenika da se podvrgne preliminarnom testiranju na prisutnost droga u organizmu.

Provjerom je utvrđeno da mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta na dvije godine zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova.

Osim toga, policija je kod njega pronašla manju količinu kokaina.

Već dvaput kažnjavan, policija mu oduzela automobil

Kako navode iz policije, riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je već dva puta pravomoćno kažnjen zbog odbijanja testiranja na prisutnost droga tijekom vožnje.

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja 42-godišnjak je uhićen te u žurnom postupku priveden nadležnom sudu. Policija mu je ujedno privremeno oduzela automobil.

Policija tražila 90 dana zatvora i trajno oduzimanje vozila

Policija je sudu predložila da se vozaču odredi zadržavanje te izrekne kazna zatvora u trajanju od 90 dana. Također je predloženo trajno oduzimanje automobila kojim je počinio prekršaje.

Sud je nakon saslušanja 42-godišnjaku odredio zadržavanje do 23. listopada 2026. godine, nakon čega je predan u zatvor.

O prijedlogu za kaznu zatvora od 90 dana i trajno oduzimanje automobila u dostavljenom policijskom izvješću nije navedena konačna odluka suda.