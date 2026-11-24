Na području Klanac u Solinu 26. studenoga počinju radovi na čišćenju zemljišta. Grad je uputio upozorenje stanovnicima zbog ograničene širine pristupne prometnice, kojom će prolaziti građevinska mehanizacija.

Stanovnike dijela Solina od četvrtka očekuju radovi koji bi mogli uzrokovati povremene poteškoće u prometu.

Naime, Grad Solin objavio je da će 26. studenoga 2026. godine započeti čišćenje područja poznatog pod nazivom Klanac. Radovi će se odvijati na katastarskoj čestici 4547/1, u katastarskoj općini Solin. Posebna pozornost usmjerena je na pristupnu prometnicu kojom će se do lokacije kretati građevinski strojevi i druga vozila potrebna za izvođenje radova. Riječ je o prometnici koja prolazi katastarskim česticama 8182/2 i 4589/1.

Zbog njezine ograničene širine Grad je zamolio stanare i ostale korisnike da uklone parkirana vozila kako bi izvođačima bio omogućen nesmetan prolazak. Parkirani automobili mogli bi otežati pristup građevinskoj mehanizaciji. Građani koji svakodnevno koriste ovaj dio Solina trebaju računati na povremene prometne poteškoće tijekom izvođenja radova. Grad je pozvao stanovnike na razumijevanje i strpljenje. Prema objavljenoj obavijesti, radovi počinju u četvrtak, 26. studenoga.

Što se planira na ovoj lokaciji?

Iako je početak radova najavljen, u objavi nisu navedeni njihova ukupna vrijednost, predviđeno trajanje ni identitet izvođača. Također nije precizirano odnosi li se čišćenje isključivo na uređenje postojećeg prostora ili je riječ o pripremi za neki budući infrastrukturni zahvat.

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