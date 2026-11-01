FOTO U Solinu obilježen blagdan Svih svetih: Gradonačelnik Ninčević uputio emotivnu poruku i odao počast hrvatskim braniteljima

Na Novom solinskom groblju povodom blagdana Svih svetih održani su molitva odrješenja i procesija u spomen na sve preminule. O obilježavanju blagdana izvijestio je gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, koji je tom prigodom uputio poruku sjećanja na najmilije, ali i na poginule hrvatske branitelje.

Blagdan Svih svetih i ove je godine u Solinu protekao u ozračju molitve, sjećanja i poštovanja prema onima koji više nisu među nama. Na Novom solinskom groblju održani su molitva odrješenja i procesija, koje je predvodio don Darko Matijević, župnik Župe svetog Kaja. O svemu je na društvenim mrežama izvijestio Dalibor Ninčević, gradonačelnik Grada Solina, koji je u svojoj objavi posebno istaknuo važnost očuvanja uspomene na preminule članove obitelji, prijatelje i sve one koji su svojim životom ostavili trag u zajednici.

Posebna počast poginulim hrvatskim braniteljima

Gradonačelnik Ninčević u svojoj se poruci osvrnuo i na žrtvu hrvatskih branitelja, naglasivši kako njihova uloga u stvaranju slobodne Hrvatske nikada ne smije biti zaboravljena. "S ljubavlju se prisjećamo naših najmilijih koji više nisu s nama, čuvajući uspomene na zajedničke trenutke. S posebnim poštovanjem odajemo počast i poginulim hrvatskim braniteljima, čija je žrtva trajno utkana u slobodu naše Domovine", poručio je Ninčević.

Poruka uoči Dušnog dana

U svojoj objavi solinski gradonačelnik podsjetio je i na duhovno značenje blagdana Svih svetih, istaknuvši važnost molitve, vjere i dobrote. "Na blagdan Svih svetih prisjećamo se svih onih koji su svojim životom, vjerom i djelima zaslužili biti među Svetima i Odabranima. Njima danas upućujemo svoje molitve, tražeći nadahnuće u njihovoj vjeri i dobroti", napisao je.

Na kraju je, uoči Dušnog dana koji se obilježava u ponedjeljak, 2. studenoga, pozvao na molitvu za sve pokojne.

"Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila njima. Počivali u miru Božjem", zaključio je gradonačelnik Dalibor Ninčević.