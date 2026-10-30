U Solinu 160 ruža za 160 hrvatskih branitelja: „Dok je nas i našeg sjećanja, oni nikada ne umiru”

Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana na solinskim grobljima jutros je održano tradicionalno polaganje ruža, paljenje svijeća i postavljanje hrvatskih zastavica na grobove 160 poginulih i preminulih hrvatskih branitelja. U obilježavanju su sudjelovali predstavnici Grada Solina, hrvatski branitelji, članovi obitelji poginulih branitelja, predstavnici policije, braniteljskih udruga i građani.

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević istaknuo je da se ova tradicija održava svake godine, kao izraz zahvalnosti ljudima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske.

„Već tradicionalno, svake godine u susret blagdanu Svih svetih i Dušnom danu, zajedno s hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, policijom i sugrađanima obilazimo solinska groblja i sve grobove u kojima su pokopani hrvatski branitelji. Sto šezdeset svijeća, zastavica i ruža za 160 heroja koji su u najtežim trenucima hrvatske domovine stali na branik slobode i neovisnosti i svojom žrtvom trajno nas zadužili”, rekao je Ninčević.

„Važno ih se sjećati tijekom cijele godine”

Gradonačelnik je naglasio kako polaganje cvijeća i paljenje svijeća nisu samo simbolične geste, nego i podsjetnik na trajnu odgovornost prema braniteljima i njihovim obiteljima.

„Ovo je samo jedna mala gesta sjećanja, da nikada ne budu zaboravljeni. Dobro ih se sjećati na ove dane i kada se obilježavaju važni datumi iz hrvatske povijesti, ali važno je da u svakom trenutku imamo na umu hrvatske branitelje i njihovu žrtvu”, poručio je.

Dodao je da bez hrvatskih branitelja danas ne bi bilo moguće razvijati Solin i Hrvatsku u slobodi i neovisnosti.

„Zato je naša trajna obveza sjećati ih se i odavati im pijetet i poštovanje, ali i voditi računa i skrbiti o živim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji”, zaključio je Ninčević.

„Ovo nije mala, nego velika gesta”

O važnosti dugogodišnje tradicije govorio je i hrvatski ratni vojni invalid Dragan Maretić, koji je istaknuo da je tijekom godina obišao brojna bojišta i groblja diljem Hrvatske te svjedočio različitim načinima na koje se čuva uspomena na branitelje.

„Ovo je jedna velika gesta. Kao hrvatski ratni vojni invalid obišao sam dosta bojišnica za vrijeme Domovinskog rata i groblja u miru. Imam dosta prijatelja u drugim gradovima i svi obilježavaju na svoj način, ali ovo što je u Solinu, da već godinama održavamo ovu tradiciju zajedno s obiteljima poginulih, hrvatskim braniteljima, udrugama, Gradom Solinom i gradonačelnikom, zaista puno znači”, rekao je Maretić.

Naglasio je da se i ove godine na grobove polažu svijeće, hrvatske zastavice i ruže za 160 poginulih i preminulih hrvatskih branitelja.

„Dok je nas, oni nikada ne umiru”

Maretić je posebno istaknuo važnost očuvanja uspomene na suborce i prenošenja sjećanja na mlađe generacije.

„Dok je nas i dok je Solin, u našim mislima i našim sjećanjima oni nikada ne umiru”, poručio je.

Upozorio je i na činjenicu da hrvatski ratni veterani stare i obolijevaju te da je upravo zato važno da mlađi naraštaji nastave čuvati uspomenu na njihovu žrtvu.

„Znamo da hrvatski ratni veterani i branitelji obolijevaju, da će toga biti još više, ali naša je zadaća da to prenosimo na mlade”, istaknuo je Maretić.

Tradicionalnim obilaskom solinskih groblja još je jednom odana počast poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima, uz poruku da sjećanje na njihovu žrtvu ostaje trajna obveza zajednice.