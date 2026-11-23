Gotovo 33,63 milijuna eura iznosi ukupni financijski okvir koji Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije planira za 2027. godinu. Riječ je o prijedlogu financijskog plana, koji će se naći pred županijskim vijećnicima na sjednici zakazanoj za 30. studenoga. Dokumentacija otkriva kako se najveći pojedinačni iznosi odnose na izgradnju nove prometnice između Vida i Novih Sela, rekonstrukciju županijske ceste prema Račišću na Korčuli te rješavanje imovinskopravnih odnosa.

Jedna od najvažnijih stavki odnosi se na izgradnju nove ceste Vid – Nova Sela, za koju se u 2027. godini planira 11,9 milijuna eura. Riječ je o prometnici koja je značajna za povezivanje metkovskog područja s autocestom A1.

Za ovaj projekt već je ranije proveden postupak javne nabave, a sada se u financijskoj dokumentaciji pojavljuje iznos planiran za sljedeću proračunsku godinu. Važno je razlikovati planirani godišnji rashod od ukupne ugovorene vrijednosti gradnje. Iznos od 11,9 milijuna eura predstavlja stavku financijskog plana, a ne novi ugovor koji je upravo dodijeljen.

Za korčulansku cestu milijuni, a posebno i novac za zemljište

Drugo veliko ulaganje planirano je na otoku Korčuli. Za rekonstrukciju županijske ceste ŽC6224, koja povezuje Korčulu i Račišće, u financijskom planu predviđeno je 7,1 milijun eura. No, dodatnu pozornost privlači stavka koja se odnosi na otkup zemljišta. Naime, za rješavanje zemljišnih pitanja povezanih s rekonstrukcijom iste prometnice planirano je čak 2.150.500 eura.

To znači da su za korčulansku cestu u 2027. godini predviđene dvije odvojene stavke, koje zajedno iznose 9.250.500 eura. Jedna se odnosi na rekonstrukciju prometnice, a druga na zemljište potrebno za realizaciju projekta. Takva financijska konstrukcija otvara i pitanje koliko je zemljišnih čestica još potrebno otkupiti te u kojoj su fazi imovinskopravni postupci. Osim dvaju velikih projekata, dokumentacija otkriva i druge planirane zahvate. Za rekonstrukciju prometnice Orahov Do – Slano predviđeno je 500.000 eura.

Dodatnih 2.005.000 eura planira se za ulaganja u ostale županijske i lokalne ceste. Za otkup zemljišta na ostalim županijskim i lokalnim prometnicama predviđeno je još 321.200 eura. Sve navedeno nalazi se u sklopu financijskog plana koji obuhvaća i redovito funkcioniranje ustanove, održavanje cesta te druge zakonom propisane poslove.

Konačna odluka još nije donesena

Ukupni planirani rashodi i izdaci za 2027. godinu iznose 33.627.692 eura. Za usporedbu, projekcije za 2028. godinu iznose 16.349.100 eura, dok su za 2029. godinu predviđeni rashodi i izdaci od 16.554.467 eura.

Takva razlika pokazuje da je upravo u 2027. planiran znatan financijski intenzitet ulaganja, osobito u velike cestovne projekte. Ipak, treba naglasiti da je riječ o prijedlogu financijskog plana. Konačna provedba pojedinih zahvata ovisit će o usvajanju odgovarajućih odluka, raspoloživosti sredstava i dinamici provedbe ugovorenih projekata. Sjednica Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije na kojoj će se razmatrati plan zakazana je za 30. studenoga.