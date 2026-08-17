U školi su govorili da nikad neće ništa biti od njega, danas je proslavljeni slikar. Nevjerojatna priča Šoltanina Vicka Buktenice

U atelieru Vicka Vice Buktenice u Grohotama teško je odlučiti gdje prvo pogledati. Slike su tek početak. Boja se prelijeva na predmete, boce vina, dijelove brodova, automobilske gume, namještaj... Kao da u njegovu svijetu ne postoji predmet koji nije potencijalno platno.

A još je teže, gledajući danas toliku količinu kreativnosti na jednom mjestu, povjerovati u ono što nam Vicko govori već na početku priče: slikarstvo ga godinama uopće nije zanimalo. Štoviše, od njega je bježao.

Tu počinje priča koja je mnogo zanimljivija od običnog portreta jednog slikara.

"Meni se nije dalo. Povraćalo mi se na boje i na atelier"

Vicko Buktenica rođen je 1964. godine, živi i radi u Grohotama, a slikati je počeo tek 1999. Njegov stric bio je Eugen Buktenica Đenko (1914.–1997.), jedan od najvažnijih predstavnika dalmatinske naive. Upravo je po Eugenovoj oporuci Vicko nastavio obiteljsku slikarsku tradiciju i uredio njegovu rodnu kuću kao galeriju sa stalnim postavom njihovih djela.

Ali ono što danas izgleda kao prirodan nastavak jedne umjetničke obitelji tada nije bilo ni približno tako jednostavno.

– Stric Đenko je umra '97. Po toj oporuci koju nisam zaslužija... Meni se nije dalo. Ja sam iza osnovne škole počeja radit profesionalno ribarstvo, kamioni... Ovo me uopće nije zanimalo, povraćalo mi se na boje i na atelier njegov i na sve to – priča nam Buktenica.

Nije, kaže, želio ni da sve pripadne njemu. Još za života strica pokušavao ga je nagovoriti da nešto ostavi i njegovu bratu.

Đenko nije popustio.

– Zva me "veliki dobri". Reka mi je: "Ja tebe volim najviše na svitu, to je tebi..." – prisjeća se Vicko kroz smijeh.

Tada još nije mogao znati koliko će ta odluka obilježiti njegov život.

Ušao je u atelier i ugledao prazno platno

Nakon Đenkove smrti prošlo je nekoliko godina. Vickov život i dalje su bili ribarstvo, kamioni i sasvim drugi poslovi. Slikarstvo je stajalo negdje sa strane.

A onda je jednog zimskog dana 1999. godine odlučio ući u stričev atelier.

Unutra – prašina. Slike prekrivene lancunima. Stolica. I nešto što će mu zauvijek ostati u sjećanju.

Prazno platno.

Pokraj njega kist i boje.

– I ja počeja crtat. To je on ostavi za mene – govori Vicko.

Gotovo filmski trenutak. Čovjek kojemu su se, prema vlastitim riječima, boje gadile, sjeda pred prazno platno koje je ostalo u atelieru čovjeka koji je očito u njemu vidio nešto što drugi nisu.

I počinje slikati.

Problem koji profesori nisu vidjeli

Tek tada razgovor poprima sasvim drugi ton.

Iza Vickove glasnoće, humora i brzine kojom iz jedne priče skače u drugu krije se dio života o kojem govori znatno ozbiljnije.

Škola.

Kaže da se tijekom školovanja osjećao kao netko tko jednostavno ne može ono što drugi mogu. Godinama nije razumio zašto. Danas smatra da je razlog bila disleksija, koju tada nitko nije prepoznao.

– Meni je tribalo kad sam bija dite da mi profesor reče: "Vice, ti si prirodno glup, ali ima u tebi nešto."

Pa zastane.

– Ja nisam ljut, samo sam tužan.

Upravo je to možda i ključ njegove cijele priče. Jer čovjek čije su sposobnosti u školskim klupama ostajale neprepoznate danas govori o vlastitom slikarskom pravcu, izložbama, kolekcionarima i djelima koja su završila daleko od Šolte.

– Ja sam bi škart. A zašto? Jer sam bi disleksičan – kaže.

Zbog vlastitog iskustva posebno mjesto u njegovu radu danas imaju radionice s djecom, među ostalim i s djecom s Downovim sindromom.

– Jer oni nemaju Eugena. Ja sam ga ima. Da ga nisam ima i da mi nije ostavija ono, umra bi u brodu, kamionu, na mrižama cili život – govori.

Od čovjeka koji nije vjerovao u svoje slike do tisuća eura

Samopouzdanje nije došlo s prvim potezom kista.

Naprotiv.

Buktenica bez uljepšavanja govori o kompleksima koji su ga dugo pratili. Prisjeća se kako mu je prvi ozbiljni kolekcionar potpuno promijenio odnos prema vrijednosti vlastitih radova.

Kad ga je čovjek pitao koliko košta jedna slika, Vicko je, priča, razmišljao o stotinjak ili dvjestotinjak eura.

Tada mu je vlasnik hotela rekao da šuti i pusti kupca da sam odredi cijenu.

Na stol je došao novac.

Osam tisuća eura.

– Osam iljada eura sam proda prvu sliku kolekcionaru – prisjeća se Buktenica, dodajući da je isti čovjek kasnije nastavio kupovati njegove radove.

Možda bi netko drugi taj dio biografije pretvorio u priču o uspjehu.

Vicko ga pretvara u priču o nevjerici.

Govori kako su mu kolekcionari postupno "otvorili oči", nakon godina u kojima ni sam nije bio siguran vrijedi li ono što radi. Čak se prisjeća majčine reakcije na jednu njegovu sliku.

– "Ča ti ovo valja?!"

Upravo zato danas, kada govori o visokim cijenama, luksuznim hotelima i kupcima s jahti, ne zvuči kao čovjek koji želi dokazati koliko vrijedi. Više kao netko tko se još uvijek čudi kako je uopće završio ovdje.

Bernie Ecclestone, Eva LaRue i – Fićo

A onda ponovno kreće Vicko kakvog je teško zaustaviti.

Jedna priča vuče drugu.

Prisjeća se Eve LaRue, glumice poznate iz serije CSI: Miami, koja je, prema njegovoj priči, tijekom boravka kod njega toliko uživala u slikanju da je, dok ju je jahta čekala, jednostavno naredila da ugase motore.

Priča i o slici koju je prodao Bernieju Ecclestoneu, pa o Slavici Ecclestone koju je, kaže, potom odveo – u smokve.

I to Fićom.

– Moga sam doć s Mercedesom ili Audijem – govori, kao da je upravo u tome cijela poanta.

U njegovoj priči luksuz stalno udara u šoltansku svakodnevicu. Jahta od desetaka metara i Fićo. Kolekcionari i lancuni kojima zamata sliku. Tisuće eura i čovjek koji se još uvijek pita što netko uopće vidi u njegovu radu.

Kod Vicka ni boca vina nije samo boca

A slike su samo dio priče.

Njegova kreativnost odavno se izlila preko rubova platna. Oslikava brodove i najrazličitije predmete, eksperimentira s namještajem, kacigama, gumama i svime što mu se nađe pred rukama.

Tu je i vino.

Naravno, ni ono nije moglo dobiti običan naziv.

Zove se – "Orgazam".

– Za bolji seks, pijte ga na eks! – ispaljuje Buktenica svoj slogan, držeći bocu i zabavljajući okupljene.

Kaže da njegova boca u luksuznom Martinis Marchi hotelu postiže cijenu od tisuću kuna, premda sam bez imalo zadrške dodaje da je cijela priča ponajprije – štos.

– Moje vino je štos, nije šta valja – smije se.

I to je možda najbolji opis njegova svijeta. Sve može postati umjetnost, reklama, šala ili priča. Katkad sve četvero istodobno.

"Ovo je Pollock!" – "A ko je Pollock?"

Jedna od najboljih anegdota stiže pred kraj razgovora.

Buktenica priča kako su mu u Grohote stigli ljudi iz Zagreba zainteresirani za njegov rad. Dok ih je vodio prema galeriji, ugledali su nešto što je radio u garaži, koristeći ostatke boje.

Pitali su ga tko je autor.

– Ma ja. Ostalo mi je boje pa da ne bacim u kontejner...

Njihova reakcija bila je sasvim drukčija.

"Ovo je Pollock!"

Vickov odgovor?

– Ma ko je Pollock?!

Tek poslije je, kaže, počeo gledati radove i filmove o američkom slikaru Jacksonu Pollocku i shvaćati poveznicu koju su drugi pronašli u njegovu načinu rada. Buktenica svoj pristup naziva "naiva nova", spojem različitih slikarskih utjecaja i postupaka, dok HRT njegov rad također opisuje kao spoj naive, dječjeg slikarstva, akademskih poteza i apstrakcije.

I dok akademski slikari, kako se šali, imaju skupocjene kistove, on će uzeti ono što mu dođe pod ruku.

I "štrapat".

Brod može imati helikopter. A opet, kaže Vicko, "nema ništa"

I baš kada pomislite da je cijela priča eksplozija boja, anegdota i Vickova karakterističnog humora, dolazi rečenica koja sve nekako posloži.

Govori ponovno o radionicama s djecom.

Dječje slike, kaže, pune su veselih boja.

A onda uspoređuje njih s nekim od najskupljih brodova koje susreće u svijetu luksuza.

– Slike tih broda od par milijuna eura, to je crno, smeđe, ništa... Ima brod s helikopterom, ali on nema ništa.

Možda se upravo u toj rečenici nalazi Vicko Buktenica bolje nego na bilo kojoj biografskoj kartici.

Čovjek koji tvrdi da je kao dijete bio neshvaćen. Koji nije želio slikati. Koji je radio kao ribar i vozio kamione. Koji je naslijedio atelier velikog slikara i najradije bi ga tada prepustio nekome drugome.

A onda je jednog dana ušao unutra.

Na stolici ga je čekalo prazno platno, kist i boje.

Danas je u njegovu atelieru u Grohotama gotovo nemoguće pronaći nešto što boja još nije dotaknula.

Đenko je itekako znao što radi...