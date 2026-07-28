U sklopu manifestacije "Trag u beskraju" održana promocija monografije "Oliver - Sve nježne riječi svijeta"

Druga večer manifestacije "Trag u beskraju" rezervirana je za promociju monografija "Oliver – Sve nježne riječi svijeta" koja je održana u atriju Centra za kulturu u Veloj Luci. Monografija je rezultat višegodišnjeg, iznimno detaljnog istraživanja prof. dr. Zorana Curića – Oliverova fana koji je njegov opus dokumentirao sa znanstvenom preciznošću.

O djelu su govorili Petra Surjan, ravnateljica Centra za kulturu Vela Luka, prof. dr. sc. Diana Grgurić, muzikologinja i recenzentica, Siniša Škarica, publicist, glazbeni urednik i recenzent,

Vinko Barčot, autor Oliverovih pjesama i prof. dr. sc. Zoran Curić, autor monografije.

Milan Majerović-Stilinović koji je koordinator postava MZOD moderirao je predstavljanja knjige, a u glazbenom dijelu nastupili su Ante Gelo i Marko Tolja.

-Ovo kapitalno djelo posvećeno je "autorima i autoricama stihova koje je pjevao Oliver Dragojević (Official)". Donosi obilje dosad nepoznatih podataka, statistika, detalja i intervjua s ljudima koji su napisali sve te divne pjesme, kao i čovjeku koji ih je učinio neprolaznima", kazala je ravnateljica Centra za kulturu, Petra Surjan te nadodala:

-Možete je zvati i enciklopedijom Oliverova opusa. Mi je zovemo referentnom diskografskom bazom Memorijalne zbirke Oliver Dragojević, pojasnila je.

Tisak monografije podržali su: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Općina Vela Luka, HDS - Hrvatsko društvo skladatelja / Croatian Composers' Society, HGU - Hrvatska Glazbena Unija, HUZIP, Aquarius Records, Croatia Records, Sveučilište u Zagrebu i PMF.

-Imao sam hrpu podataka koje sam na neki način trebao uobličiti. Najveći problem je bio koje pjesme izabrati, jer nisam mogao staviti 400 i nešto pjesama u knjigu. Odlučio sam znanstvenom tehnologijom to uobličiti. Unutra je oko 300 pjesama, koje govore i o osvrtu autora i odnosu s Oliverom. Kad budete čitali shvatit ćete da količina teksta nije razmjerna s autorima, htio sam poštivati želje svih autora, pojasnio je Curić.

Na njegov osvrt osvrnuo se i Vinko Barčot.

-Kad mi je prof. Curić pojasnio još prije 7 godina što želi napraviti, rekao sam - ovaj čovjek nije normalan, u što se upušta. Drago mi je što na jednom mjestu možete puno toga pročitati o našem Oliveru i vjerujem kako ćete uživati, kazao je Barčot.

Na predstavljanju knjige sudjelovala je i obitelj Olivera Dragojevića te načelnica Vela Luke, Katarina Gugić.