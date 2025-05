U Sinju uskoro Hod za život

U subotu, 24. svibnja 2025.g., Sinj će po drugi puta biti domaćin Hodu za život, obitelj i Hrvatsku. Okupljanje počinje u 9:30h na Trgu kralja Tomislava pod geslom: „Izaberi život! I majku i dijete.” Pozivamo sve građane da se pridruže promicanju kulture života, međusobnog poštovanja i brige za bližnje. Ove godine u Hodu za život sudjeluje 17 gradova. Po prvi puta za život hodat će i građani Šibenika i Karlovca.

„Ove godine, kao i proteklih godina, kroz Hod podsjećamo i sebe i druge koliko je važno zaštititi svaki ljudski život, osobito onaj najnezaštićeniji i najnježniji - život djeteta u majčinoj utrobi. Pobačaj nikad nije rješenje! Pobačaj predstavlja prekid života konkretne osobe – neponovljivog ljudskog bića – dječaka ili djevojčice”, rekla je Nina Bilić, članica organizacijskog tima Hoda za život u Sinju.

"Pomoći trudnici – uvijek znači pomoći joj da zaštiti život svog sina ili kćeri. Poruka da pobačajem žena sebe emancipira je izmišljotina. Usmrćivanje nerođenog djeteta je najgori oblik nasilja koji možemo vidjeti, jer se događa na zakonit način.'', rekla je Bilić.

Martin Vrlić, koordinator Hoda za život u Sinju, istaknuo je da su se okupili u ovoj inicijativi jer im je svima zajedničko da se zalažu za zakonsku i svaku drugu zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. „Vrijeme je da znanstvena i ljudska činjenica – da život počinje od začeća, bude u službi hrvatskog naroda, hrvatskih obitelji i hrvatske djece. Svi smo mi pozvani biti zaštitnici žena i djece od svakog oblika nasilja. Činjenica je da je svako dijete dar. Kao muškarci, supružnici i očevi, u svojim obiteljima dijelimo obaveze i odgovornosti s našim suprugama i majkama naše djece. Mi hodamo za sve one majke koje u trenutku najveće životne krize nemaju podršku obitelji i društva. Istraživanja pokazuju da 75% žena koje su imale pobačaj kažu da su to učinile zbog ekonomskih razloga ili pritiska okoline. Tražimo da se trudnicama koje se nalaze u teškim životnim prilikama pruži konkretna društvena, zakonska i ekonomska pomoć. One imaju pravo na to. Dijete koje nose nije dar samo njima, već svima nama, cijelom društvu”, naglasio je Vrlić.

Livija Rogulj, članica organizacijskog tima Hoda za život u Sinju, naglasila je kako svako dijete ima pravo na život te da se nijedna žena ne bi trebala osjećati primoranom prekinuti trudnoću zbog nedostatka podrške. ,,Upravo ovim Hodom i ove ćemo godine slaviti život svakog čovjeka i podsjećati na važnost međusobne brige, solidarnosti i poštovanja u društvu.

Želimo da zakon štiti dijete čije se otkucaje srca može zabilježiti već 18. dan od začeća. Tražimo zakonski okvir koji se temelji na znanosti, a na ideologiji i kulturi smrti!'', rekla je Livija Rogulj.

Rogulj je istaknula i veliku ulogu volontera Hoda za život. „To su ljudi različitih dobi i profesija koji daruju svoje znanje, vještine i talente za proslavu ljudskog života kao nečeg najvrjednijeg. Volonteri i donatori Hoda omogućuju građanima da javno iskažu svoje neslaganje s nepravednim zakonom iz doba komunizma koji stvara dojam da je usmrćivanje nerođenog dječaka ili djevojčice nešto prihvatljivo ili čak dobro. Svima nama važno je iskazati svoj građanski stav da svako civilizirano društvo treba štititi one najslabije, a toliko dragocjene.'', istaknula je Rogulj.

„Ovaj snažan pokret, Hod za život, beskompromisno stoji na poziciji da je svaki ljudski život vrijednost sam po sebi. Nema nerođenog djeteta koje nikome nije važno! Svako je dijete željeno od nekoga!”, rečeno je na današnjoj konferenciji za medije u Sinju.