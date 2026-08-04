U Sinju svečano obilježavanje Oluje: Počast poginulim braniteljima i hrvatskim junacima

Grad Sinj će u srijedu, 5. kolovoza 2026. godine, prigodnim programom obilježiti 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije „Oluja“, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

Obilježavanje će započeti polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u znak zahvalnosti i poštovanja prema svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote i doprinos utkali u stvaranje slobodne i neovisne Republike Hrvatske.

Program će započeti prema sljedećem rasporedu:

U 8:45 sati – polaganje vijenaca ispred biste ratnog ministra obrane Gojka Šuška na Trgu Gojka Šuška

U 9:10 sati – odavanje počasti kod Spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, u Spomen-parku hrvatskih branitelja Domovinskog rata ispred zgrade Gradske uprave U 9:45 sati – polaganje vijenaca ispred biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana na Trgu dr. Franje Tuđmana

Središnji dio obilježavanja bit će sveta misa za Domovinu i sve hrvatske branitelje, koja će se održati u 10 sati u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske.

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj pozvao je građane, hrvatske branitelje i njihove obitelji, članove udruga proisteklih iz Domovinskog rata, predstavnike institucija i sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju ovog važnog dana.

„Ovo je prigoda da se s ponosom i zahvalnošću prisjetimo svih poginulih, nestalih i preminulih hrvatskih branitelja te svih sudionika pobjedničke operacije Oluja, čija su hrabrost i žrtva omogućile slobodu koju danas živimo“, poručuju iz Grada Sinja.

Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Sinju bit će još jedan podsjetnik na važnost očuvanja istine o Domovinskom ratu i vrijednosti na kojima je stvorena suvremena hrvatska država.