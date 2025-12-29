U Sinju se sutra potpisuju ugovori o studentskim stipendijama, donosimo konačnu listu

Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, donio je Odluku o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Sinja za akademsku godinu 2025./2026. Stipendije iznose 150,00 eura mjesečno i isplaćivat će se tijekom deset mjeseci.

Grad Sinj dodjeljuje stipendije za ukupno 296 studenata, 68 studenata prve godine i 228 studenata viših godina studija.

Svečano potpisivanje ugovora održat će se sutra, u utorak 30. prosinca 2025. godine, s početkom u 12:00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Sinja.

Molimo sve stipendiste da obavezno prisustvuju potpisivanju ugovora te ponesu potrebnu dokumentaciju.

Konačnu listu stipendista možete pogledati OVDJE.