U Sinju se sutra održava koncert Dalmatina

Sinj će sutra, u utorak, 30. prosinca, biti domaćin spektakularnog božićnog koncerta popularne grupe Dalmatino na Trgu dr. Franje Tuđmana. Koncert, koji je prvotno bio zakazan za 23. prosinca, odgođen je zbog lošeg vremena, no sada stiže u punom sjaju kako bi uljepšao kraj godine.

Prije nastupa Dalmatina, atmosferu će zagrijati Teo Grčić, a početak programa zakazan je za 20:00 sati. Posjetitelji će moći uživati u bogatoj ponudi blagdanskih delicija na adventskim kućicama - fritulama, kuhanom vinu i drugim zimskim specijalitetima.

Dođite i provedite nezaboravnu večer uz vrhunsku glazbu i blagdanski ugođaj u srcu Sinja.