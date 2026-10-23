U Sinju se spremaju posebne radionice: Naučite izrađivati opanke, zelovske lule i tradicionalne predmete Cetinske krajine

Turistička zajednica grada Sinja 28. i 29. listopada organizira dvodnevne edukativne radionice posvećene tradicijskim zanatima i očuvanju kulturne baštine Cetinske krajine. Posjetitelji će imati priliku upoznati umijeće izrade predmeta koji su nekada bili neizostavan dio svakodnevnog života, a danas predstavljaju vrijedno nasljeđe dalmatinskog zaleđa.

Radionice će se održati u Muzeju Cetinske krajine – Sinj, u prostoru Palacine, a sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu.

Od izrade opanaka do pletenja tradicionalnih košara

Prvi dan programa, 28. listopada, bit će posvećen izradi roga, tradicionalnih krtola odnosno košara od šiblja te prezentaciji izrade opanaka.

Sudionici će uz članice Tradicijske udruge Bitelić i Matiju Jukić upoznati obradu vune i izradu roga, dok će im članice KUD-a Krenica iz Gale, uz vodstvo Ljilje Vojković i Ivanke Munivrana, približiti tradicijske vještine izrade uporabnih predmeta od prirodnih materijala.

Cilj je posjetiteljima pokazati kako su se nekada izrađivali predmeti koji su imali važnu ulogu u životu stanovnika Cetinske krajine.

Jedan od posljednjih majstora pokazat će umijeće lončarstva

Drugi dan radionica, 29. listopada, bit će posvećen tradicijskom lončarstvu ručnog kola iz Potravlja, koje ima status nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske.

Radionicu će voditi Ivan Knezović, jedan od posljednjih majstora ove vještine, koji će sudionicima predstaviti tradicionalne tehnike oblikovanja gline.

Posjetitelji će moći saznati više o postupcima izrade glinenih predmeta i njihovoj ulozi u svakodnevnom životu stanovnika Dalmatinske zagore.

Na programu i sinjski raf ioli te zelovske lule

Poseban dio programa bit će posvećen izradi sinjskih rafiola prema izvornoj recepturi. Radionicu će voditi Marina Balajić, a umijeće njihove pripreme nalazi se na popisu nematerijalne kulturne baštine Ministarstva kulture i medija.

Predviđene su i radionice izrade zelovskih lula i kamiša, koje će voditi Ivan Delaš.

Muzej Cetinske krajine predstavit će novi Katalog Zbirke lularstva Muzeja Cetinske krajine, čime će posjetitelji dobiti dodatnu priliku upoznati ovaj dio lokalne baštine.

Tijekom programa bit će prikazan i nagrađeni film „Opsada Sinja 1715. – dvadeset godina scenskog prikaza povijesti, vjere i zajedništva”, nastao povodom 20 godina uprizorenja povijesnog spektakla.

Sudjelovanje je besplatno, evo kako se prijaviti

Radionice se organiziraju uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te u suradnji s Muzejom Cetinske krajine, tvrtkom Kamičak, Dječjim vrtićem Bili cvitak, lokalnim kulturno-umjetničkim društvima i Udrugom za očuvanje baštine cetinskoga kraja.

Sudjelovanje je besplatno, ali je prijava obvezna.

Zainteresirani se mogu prijaviti na e-adresu info@visitsinj.hr, uz navođenje imena i prezimena, broja osoba te radionice na kojoj žele sudjelovati.

Iz Turističke zajednice grada Sinja pozivaju sve zainteresirane da iskoriste priliku za upoznavanje tradicijskih vještina i pridonesu očuvanju bogate kulturne baštine Cetinske krajine.