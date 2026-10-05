U Sinju se širi mreža vrtića: Novi objekt u Karakašici imat će i višenamjensku dvoranu

U Sinju se nastavlja širiti mreža dječjih vrtića po gradskim naseljima. Gradonačelnik Miro Bulj danas je potpisao ugovor za izradu projektne dokumentacije i projektantski nadzor za izgradnju dječjeg vrtića u Karakašici, vrijedan 49.375 eura s PDV-om.

Planirana vrtićka zgrada imat će približno 700 četvornih metara, dok je za cijeli kompleks predviđeno oko 2.000 četvornih metara. U sklopu projekta planirana je i višenamjenska dvorana koja neće služiti samo vrtiću, nego i stanovnicima Karakašice i okolnih naselja.

"Za mlade obitelji u Karakašici i okolnim naseljima ovo je važan korak prema dostupnijem predškolskom odgoju i lakšoj organizaciji svakodnevnog života. Novi vrtić planira se kao dio širenja gradske mreže vrtića, s ciljem da djeca imaju mogućnost pohađati vrtić u blizini svojeg doma", rekao je Bulj.

Gradnja se očekuje 2027. godine

Gradonačelnik je istaknuo kako je ravnomjerna dostupnost vrtića jedan od važnih preduvjeta za ostanak mladih obitelji na cijelom području Sinja.

"Vrlo je bitno rasporediti mrežu vrtića po našim naseljima. U sklopu projekta planirana je i višenamjenska dvorana koja će, osim za potrebe dječjeg vrtića, služiti i stanovnicima Karakašice, Donjeg Suhača, Lučana i Jasenskog, čime će projekt imati dodatnu vrijednost za stanovnike okolnih naselja.

To je posebno važno za mlade obitelji koje žive na tim područjima, kako bi im vrtići bili dostupni i blizu", poručio je Bulj.

Ugovor je sklopljen sa zajednicom ponuditelja Architecture & Road Design d.o.o., odabranom u postupku javne nabave. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 75.000 eura, dok je ugovor sklopljen na 49.375 eura s PDV-om.

Rok za izradu projektne dokumentacije je tri mjeseca, pri čemu se u njega ne računa vrijeme potrebno za ishođenje suglasnosti i potrebnih dozvola, uključujući građevinsku dozvolu.

Grad namjerava u proračunu osigurati sredstva za izgradnju, a početak radova očekuje se tijekom 2027. godine, nakon izrade dokumentacije i ispunjavanja potrebnih uvjeta.

Vrtići i izvan središta Sinja

Govoreći o daljnjem širenju mreže predškolskih ustanova, Bulj je uz Karakašicu izdvojio vrtić Muljika u Glavicama te planirani vrtić u Bajagiću. Naglasio je kako ulaganja trebaju pratiti potrebe mladih obitelji i u naseljima izvan samog središta Sinja.

Potpisivanjem ugovora projekt vrtića u Karakašici sada ulazi u fazu izrade dokumentacije potrebne za buduću gradnju.