U Sinju se otvara izložba koja će vas nasmijati, ali i natjerati na ozbiljno razmišljanje

U Gradskoj galeriji Sikirica u Sinju u srijedu, 4. studenoga, s početkom u 19 sati, bit će otvorena izložba "Humor kao otpor" hrvatskog kipara Hrvoja Urumovića. Posjetitelji će imati priliku razgledati izbor njegovih najpoznatijih radova, koji kroz humor, karikaturu i provokaciju progovaraju o društvu, autoritetima i odnosima moći. Izložba će biti postavljena u prostoru Gradske galerije Sikirica, u Alkarskim dvorima na drugom katu, a donosi djela koja su prethodnih godina predstavljena diljem Hrvatske. Iako su neki radovi nastali prije petnaestak godina, teme kojima se bave i danas su aktualne.

Ovčje glave kao simbol slijepog posluha

Među radovima koji će biti predstavljeni nalazi se i skulpturalna grupa "Lice nacije", koja prikazuje niz ovčjih glava. Riječ je o umjetničkoj kritici slijepe poslušnosti autoritetima i svojevrsnog sindroma stada, odnosno ljudske sklonosti prilagođavanju većini bez propitivanja društvenih pravila i odnosa. Urumovićev prepoznatljivi humor pritom nije sam sebi svrha, već služi kao sredstvo kojim autor otvara ozbiljna pitanja o društvenoj stvarnosti.

Posebnu pozornost zasigurno će privući jedna od najpoznatijih Urumovićevih instalacija, "Gang Bang, Baby". Riječ je o skulpturalno-prostornoj instalaciji u kojoj lik starlete sa strojnicom izlazi iz torte i simbolično puca prema muškim likovima prikazanima na velikim platnima. Kako objašnjava kustosica izložbe Ana Žanko, rad se može tumačiti na nekoliko razina. Na doslovnoj razini skulptura puca prema slikama, čime autor uprizoruje sukob različitih umjetničkih disciplina, temu koja je bila posebno aktualna tijekom njegova studiranja na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti.

Istodobno, instalacija sadrži reference na film "Neki to vole vruće" redatelja Billyja Wildera i kultni strip "Torpedo", što je karakteristično za Urumovićevo stvaralaštvo prožeto utjecajima popularne kulture devedesetih godina.

No, iza naizgled zabavnog prizora krije se i ozbiljnija društvena poruka. Prema tumačenju kustosice, mlada ženska figura preuzima inicijativu i oružje te na taj način preokreće tradicionalne odnose moći. Stariji muškarci u ozbiljnim odijelima mogu se promatrati kao simbolični čuvari ustaljenog umjetničkog ili društvenog poretka, dok starleta predstavlja razigranu, provokativnu silu koja taj poredak dovodi u pitanje.

Od provokativnih instalacija do spomenika papi Ivanu Pavlu II.

Iako će sinjska izložba naglasak staviti na duhovitu i satiričnu stranu Urumovićeva opusa, riječ je o umjetniku koji je ostvario zapaženu karijeru i na području javne spomeničke plastike. Široj javnosti posebno je poznat kao autor spomenika papi Ivanu Pavlu II. ispred sarajevske katedrale, a među njegovim značajnim radovima nalazi se i spomenik slikaru Slavi Strieglu u Sisku. Za razliku od autorskih instalacija, u kojima često koristi humor i ironiju, pri izradi javnih spomenika Urumović svoj kiparski izraz prilagođava karakteru teme, prostoru i zahtjevima spomeničke umjetnosti.

Umjetnik s bogatom međunarodnom i akademskom karijerom

Hrvoje Urumović rođen je 1976. godine u Sarajevu. Završio je Školu likovnih umjetnosti u Splitu, a 2000. godine diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Tri godine poslije magistrirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani. Od 2005. godine nastavno je angažiran na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, gdje je 2022. izabran u zvanje redovitog profesora. Od 2022. do 2025. godine obnašao je dužnost dekana te akademije.

Tijekom karijere izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama, među ostalim u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Muzeju suvremene umjetnosti Istre u Puli te zagrebačkoj Laubi. Osim vlastitog umjetničkog stvaralaštva, aktivno sudjeluje u obnovi i restauraciji kiparske baštine. Radio je na obnovi crkve svetog Marka i zagrebačke katedrale, kao i na rekonstrukciji riječkog dvoglavog orla.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za umjetnički rad. Izložba "Humor kao otpor" otvara se u srijedu, 4. studenoga, u 19 sati u Gradskoj galeriji Sikirica u Sinju, a posjetiteljima donosi priliku da kroz skulpturu, humor i satiru sagledaju društvene pojave iz drukčije perspektive.