U Sinju se obilježava 100. obljetnica smrti fra Mije Kotaraša: Znanstveni skup otkrit će život i djelo istaknutog franjevca

U Franjevačkom samostanu Čudotvorne Gospe Sinj Skejić ove subote, 7. studenoga, održat će se znanstveni simpozij posvećen fra Miji Kotarašu (1867. – 1926.). Devet predavača rasvijetlit će njegov pastoralni rad, djelovanje u Dalmaciji, politički angažman i okolnosti smrti.

U povodu 100. obljetnice smrti fra Mije Kotaraša, u subotu, 7. studenoga 2026. godine, u Franjevačkom samostanu Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju održat će se znanstveni simpozij pod nazivom „Fra Mijo Kotaraš (1867. – 1926.) – život i djelo“.

Skup počinje u 9 sati, a okupit će povjesničare, teologe i druge istraživače koji će kroz devet izlaganja predstaviti različite aspekte života i djelovanja ovog franjevca, čiji je pastoralni put bio povezan s više dalmatinskih sredina, osobito Sinjem i njegovom okolicom.

Od Dalmacije na prijelazu stoljeća do pastoralnog djelovanja

Program započinje u 9 sati pozdravnim govorima i svečanim otvaranjem skupa.

Prvi dio znanstvenog programa, od 9.15 do 10.15 sati, donosi tri izlaganja.

Marijan Buljan govorit će o Dalmaciji od kraja 19. stoljeća do prve polovice 20. stoljeća, pružajući povijesni okvir vremena u kojem je fra Mijo Kotaraš živio i djelovao.

Ante Čavka predstavit će Kotaraševu obitelj i njegov pastoralni rad u Drnišu, Kijevu i Uništima od 1893. do 1900. godine.

Ivan Vuletić govorit će o djelovanju fra Mije Kotaraša u Imotskom od 1900. do 1905. godine, s posebnim osvrtom na odnos crkvenih očekivanja i granica mogućega.

Poseban naglasak na djelovanju u Sinju

Nakon kratke stanke, od 10.30 do 11.30 sati, slijedi drugi blok izlaganja, posvećen ponajprije Kotaraševu pastoralnom radu u Sinju i okolici.

Josip Dukić predstavit će pastoralni rad fra Mije Kotaraša u Sinju tijekom njegove prve gvardijanske službe, od 1905. do 1908. godine.

Šimun Bilokapić govorit će o njegovu djelovanju u župi Otok-Udovičić između 1908. i 1917. godine.

Stipan Trogrlić obradit će Kotarašev pastoralni rad u Sinju od početka druge gvardijanske službe do njegove smrti, odnosno od 1919. do 1926. godine.

Političko djelovanje i okolnosti smrti

Završni blok izlaganja, od 11.45 do 12.45 sati, donosi teme koje dodatno osvjetljavaju Kotaraševu osobnost i njegovu ulogu u društvenim okolnostima vremena.

Stipica Grgat govorit će o odnosima fra Mije Kotaraša i fra Krste Odaka, dok će Ivan Kozlica predstaviti Kotaraševo političko djelovanje.

Posljednje izlaganje održat će Ante Samardžić, a bit će posvećeno odjecima smrti fra Mije Kotaraša u tadašnjem tisku.

Zaključna riječ i završetak znanstvenog skupa predviđeni su za 12.45 sati.

Organizatori Franjevačka provincija i samostan u Sinju

Organizatori znanstvenog simpozija su Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Split i Franjevački samostan u Sinju, dok je suorganizator Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu – Katedra za crkvenu povijest.

Simpozij se održava u samostanu Čudotvorne Gospe Sinjske, na adresi Fratarski prolaz 4 u Sinju.

Ovaj znanstveni skup prilika je da se, stoljeće nakon smrti fra Mije Kotaraša, njegov život i djelovanje ponovno sagledaju u širem povijesnom, crkvenom i društvenom kontekstu Dalmacije s kraja 19. i početka 20. stoljeća.