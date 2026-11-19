U petak, 20. studenoga, s početkom u 19 sati, u Muzeju Sinjske alke održat će se predavanje i podjela sadnica posvećeni očuvanju i popularizaciji starih i autohtonih dalmatinskih sorti voćaka. Događaj organizira Udruga Terra Nova.

Tijekom predavanja Marko Cvrlje predstavit će važnost starih i autohtonih sorti voćaka za očuvanje poljoprivredne bioraznolikosti, lokalne tradicije i održive poljoprivrede.

Nakon predavanja uslijedit će podjela 130 sadnica dviju vrijednih lokalnih sorti – lučanske šljive i cetinske jabuke, s ciljem poticanja njihova uzgoja i očuvanja.

“Lučanska šljiva sorta je koja je već stoljećima prisutna u našem kraju. Tradicionalno se uzgaja bez intenzivnih zahvata uobičajenih u suvremenom voćarstvu, poput redovite rezidbe, gnojidbe i kemijske zaštite. Poznata je po obilnom urodu, koji se najčešće izmjenjuje svake druge godine.

Cetinska jabuka prepoznata je na temelju stabla pronađenog u Sinjskom polju. Svojim vrijednim svojstvima, prvenstveno otpornošću i kvalitetom plodova, predstavlja zanimljiv potencijal za daljnje proučavanje i očuvanje.

Na predavanje su svi dobrodošli, dok je podjela sadnica namijenjena isključivo stanovnicima Cetinske krajine, s obzirom na to da je riječ o lokalnim sortama tradicionalno vezanima uz ovo područje i prilagođenima njegovim agroekološkim uvjetima.

Radi se o volonterskoj inicijativi, dok je nabava sadnica financirana sredstvima Europske unije, Nacionalnog parka Krka i Turističke zajednice grada Sinja.

Također, zahvaljujemo Viteškom alkarskom društvu Sinj na logističkoj podršci i ustupanju dvorane za održavanje događaja”, rekao je Marko Cvrlje, koordinator Udruge Terra Nova.