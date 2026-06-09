U Sinju pronađen arsenal oružja i streljiva, 52-godišnjak kazneno prijavljen

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjakom te utvrdili osnovanu sumnju da je počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrada i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Naime, 7. lipnja 2026. godine na sinjskom području, obavljena je pretraga kuće i drugih prostorija koje navedeni koristi. Tom prilikom je pronađena i od njega oduzeta jedna poluautomatska puška, jedna automatska puška sa spremnikom i streljivom, šest redenika sa streljivom, 571 komad raznog streljiva te sedam spremnika za puške.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.