U Sinju pronađen arsenal oružja i streljiva, 52-godišnjak kazneno prijavljen

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjakom te utvrdili osnovanu sumnju da je počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrada i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
Naime, 7. lipnja 2026. godine na sinjskom području, obavljena je pretraga kuće i drugih prostorija koje navedeni koristi. Tom prilikom je pronađena i od njega oduzeta jedna poluautomatska puška, jedna automatska puška sa spremnikom i streljivom, šest redenika sa streljivom, 571 komad raznog streljiva te sedam spremnika za puške.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.
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