U Sinju počinje obnova povijesne zgrade vrijedna gotovo dva milijuna eura: "Štalija" postaje moderno središte znanosti i poljoprivrede

U Sinju sutra, 21. listopada, počinju radovi na obnovi povijesne zgrade "Štalija" na Bazani, koja će nakon završetka projekta postati Inovacijski centar za digitalnu poljoprivredu. Riječ je o investiciji vrijednoj gotovo dva milijuna eura, kojom će Sinj dobiti novo obrazovno, znanstveno i gospodarsko središte. Svečani početak radova najavljen je za 10:45 sati, a radove će otvoriti sinjski gradonačelnik Miro Bulj. Događaju će nazočiti i rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan.

Studenti iz Cetinske krajine moći će studirati u vlastitom gradu

Obnovom povijesne građevine Sinj će dobiti prostor u kojem će se povezivati sveučilišna nastava, znanstvena istraživanja i potrebe lokalnih poljoprivrednika te gospodarstvenika. U budućem Inovacijskom centru bit će uređena dva laboratorija, tri kabineta, učionica, IT praktikum i prostor za zajednički rad, odnosno co-working. Laboratoriji će biti opremljeni suvremenim uređajima za istraživanja i stručnu edukaciju. Posebno je značajno što će Agronomski fakultet Sveučilišta u Splitu u obnovljenoj zgradi izvoditi studijske programe "Mediteranska poljoprivreda" i "Agronomija Mediterana". Time će se mladima iz Sinja i Cetinske krajine omogućiti visoko obrazovanje u vlastitom gradu. Prostori centra bit će namijenjeni studentima, znanstvenicima, stručnjacima, poljoprivrednicima, poduzetnicima i inovatorima, a naglasak će biti na razvoju digitalnih tehnologija i novih rješenja u poljoprivredi.

Radovi će trajati godinu dana, poznata je i vrijednost investicije

Izvođač radova je splitska tvrtka Prolux d.o.o., s kojom je Grad Sinj prošlog tjedna potpisao ugovor. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.549.346,73 eura bez PDV-a, odnosno 1.936.683,41 euro s PDV-om, dok je predviđeni rok izvođenja 12 mjeseci. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije kroz ITU poziv "Revitalizacija brownfield lokacija u Urbanoj aglomeraciji Split".

Povijesna građevina dobiva potpuno novu namjenu

Osim obrazovnog i gospodarskog značaja, projekt ima i važnu ulogu u očuvanju kulturne baštine Sinja. Obnovom će se zaustaviti daljnje propadanje zaštićene povijesne građevine, uz očuvanje njezine izvorne arhitektonske vrijednosti i prepoznatljivog kamenog pročelja. Nekadašnja "Štalija" tako će dobiti novu funkciju i postati mjesto susreta obrazovanja, znanosti, poduzetništva i suvremene poljoprivrede.

Završetkom projekta Sinj bi trebao dobiti moderno središte koje će omogućiti razvoj inovacija, pružiti nove obrazovne mogućnosti mladima i pridonijeti gospodarskom razvoju cijele Cetinske krajine.