U Sinju počinje jesenska deratizacija, građani pozvani na oprez

Na području grada Sinja u ponedjeljak, 5. listopada, počinje jesenska deratizacija, izvijestili su iz Grada Sinja.

Poslove će provoditi djelatnici tvrtke Likomed veterina d.o.o., a akcija će trajati tijekom narednih dana.

Deratizacijom će biti obuhvaćene kritične lokacije na kojima postoji povećana mogućnost pojave glodavaca, među kojima su kanali oborinskih voda, potoci, kanalizacijske šahte i druga rizična mjesta.

Za suzbijanje glodavaca koristit će se antikoagulantni pripravci na bazi bromadialona, difenakuma i brodifakuma.

Iz Grada posebno upozoravaju građane da postavljene mamce ne diraju i ne premještaju te da djeci i kućnim ljubimcima onemoguće pristup mjestima na kojima su mamci postavljeni.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta deratizacija će biti privremeno odgođena, a nastavit će se nakon stabilizacije vremena.

Građane se poziva na oprez i suradnju tijekom trajanja akcije.