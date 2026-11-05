U Sinju otvorena izložba koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim: Humorom i ironijom udara na društvo i njegova pravila

Sinoć je u Gradskoj galeriji Sikirica otvorena vrlo zanimljiva i duhovita izložba, 'Humor kao otpor' autora kipara Hrvoja Urumovića. Kako je prigodom otvorenja istaknula ravnateljica ustanove, dr. sc. Dragana Modrić, izložba je uvertira u ovogodišnje 'Jesenjarenje', diskurzivni program koji u suradnji s galerijom provodi udruga Sinjski kulturni urbani pokret. Tema ovogodišnjeg Jesenjarenja je 'otpor', a program će trajati do polovice prosinca s nizom različitih događanja – od filmskih projekcija, književnih predstavljanja do glazbene slušaonice.

Kustosica izložbe Ana Žanko uvodno je navela da izložba donosi izbor radova nastalih u posljednjih 15ak i više godina, u kojima autor na prepoznatljiv način koristi humor, ironiju, satiru i grotesku s ciljem podrivanja i subverzije, u prvom redu određenih umjetničkih konvencija i hijerarhija, a zatim i općeprihvaćenog sustava vrijednosti i društvene zbilje koju živimo. Potom su posjetitelji zajedno s autorom razgledali i prokomentirali izložbu, razgovarajući o vlastitom viđenju i interpretaciji pojedinih tema.

Hrvoje Urumović rođen je 1976. godine u Sarajevu. Školu likovnih umjetnosti u Splitu završio je 1995., a na Odsjeku za kiparstvo Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirao je 2000. godine. Poslijediplomski studij kiparstva na Akademiji za likovno umetnost u Ljubljani upisao je 2001., a magistrirao 2003. godine. Od 2005. godine nastavno je angažiran na Katedri za kiparstvo Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. U umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora u području umjetnosti, polju likovnih umjetnosti, izabran je 2022. godine. Od 2022. do 2025. obnašao je dužnost dekana Akademije. Kontinuirano djeluje kao voditelj ili suradnik na projektima rekonstrukcije i restauracije kiparske baštine u Hrvatskoj, među kojima su radovi na crkvi sv. Marka i katedrali u Zagrebu te rekonstrukcija riječkog dvoglavog orla. Sudjeluje i u realizaciji kiparskih projekata u zaštićenim prostorima. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama, dobitnik je brojnih nagrada i priznanja te potpisuje autorstvo velikog broja javnih spomeničkih narudžbi diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Izložba ostaje otvorena do 10. prosinca i može se pogledati u radno vrijeme galerije. Izložba je dio 'Godišnjeg izložbenog programa Gradske galerije Sikirica 2026.' koji se financira sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Sinja. Izložba ostaje otvorena do 10. prosinca 2026.