U Sinju održan tradicionalni vojvodin prijem: Milanoviću uručena zlatna plaketa Alke

Nakon okupljana u obiteljskoj kući alajčauša Ivice Filipovića Grčića, alkari su prodefilirali sinjskim ulicama do Alkarskih dvora. Tu je održan tradicionalni vojvodin prijem gdje je vojvoda Mario Šušnjara izvršio smotru opreme, oružja, odora i ukrasa sudionika 311.Sinjske alke.

Na prijemu su sudjelovali brojni istaknuti gosti i uzvanici među kojima je bio i pokrovitelj alke, predsjednik RH Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Predsjednik VAD-a Stipe Jukić uručio je predsjedniku Milanoviću zlatnu plaketu Alke kao znak zahvalnosti za dugogodišnje pokroviteljstvo. Nakon ceremonije alkarska povorka krenula je na trkalište.