U Sinju 20. put obilježen Dan ružičaste vrpce: "U borbi s bolešću nitko ne treba biti sam"

Na sinjskoj Pijaci danas je obilježen Dan ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Akciju Kluba žena liječenih na dojci Sinj podržao je i gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj.

Ova vrijedna akcija u Sinju se održava već 20. put, a članice Kluba, zajedno s volonterkama Udruge Srma, i ove su godine razgovarale s građankama i građanima te dijelile promotivne materijale kojima se žene potiče na redovite preglede i brigu o vlastitom zdravlju. Tijekom akcije prikupljane su i donacije namijenjene radu Kluba žena liječenih na dojci Sinj.

Bulj: "Ne odgađajte preglede"

Gradonačelnik Miro Bulj zahvalio je članicama Kluba na dva desetljeća ustrajnog djelovanja, posebno istaknuvši podršku koju pružaju ženama suočenima s bolešću te njihov kontinuirani rad na podizanju svijesti o važnosti prevencije. "Nužno je osvijestiti važnost rane detekcije raka dojke. Dan ružičaste vrpce prilika je da još jednom pozovemo naše majke, supruge, sestre, kćeri i prijateljice da vode računa o svom zdravlju i ne odgađaju preglede. Hvala članicama Kluba na svemu što čine za žene koje prolaze kroz liječenje i na poruci koju već dvadeset godina šalju iz Sinja – da u borbi s bolešću nitko ne treba biti sam", poručio je Bulj.

"S bolešću se suočavaju i sve mlađe žene"

Predsjednica Kluba žena liječenih na dojci Sinj Marica Munivrana upozorila je kako je potrebno još snažnije poticati žene na preglede, osobito s obzirom na to da se s ovom bolešću suočavaju i sve mlađe žene. Upravo zato Dan ružičaste vrpce nije samo simbolična akcija, već prije svega poziv na pregled, prevenciju i odgovornost prema vlastitom zdravlju, ali i snažna poruka podrške svim ženama koje se liječe ili su prošle liječenje od raka dojke.