U Sinj stiže nagrađivani film sa Sundancea, ulaz je besplatan

U sklopu programa Misto za film, koji organizira Sinjski kulturni urbani pokret (SKUP), u srijedu 24. lipnja publika će imati priliku pogledati nagrađivani film "DJ Ahmet", dugometražni prvijenac sjevernomakedonskog redatelja Georgija M. Unkovskog. Projekcija će se održati u bašti Rodilišta kulture u Sinju s početkom u 21:15 sati, a ulaz je slobodan.

Film prati petnaestogodišnjeg Ahmeta koji sa svojim ocem i bratom živi u malom makedonskom selu. Dok dane provodi čuvajući stoku i obavljajući teške pastirske poslove, utočište pronalazi u glazbi, strasti koju skriva od strogog oca. Uz pomoć brata Naima odlučuje slijediti svoje snove i okušati se kao DJ kako bi impresionirao Ayu, djevojku u koju je zaljubljen, iako je ona već obećana drugome. Priliku za to dobiva na šumskom dance festivalu koji će njihovo mirno selo pretvoriti u pozornicu ispunjenu glazbom, bojama i plesom.

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Unkovskijev film već je privukao pozornost međunarodne publike. Na prestižnom filmskom festivalu Sundance osvojio je Nagradu publike i Posebnu nagradu žirija za kreativnu viziju, a pohvale je dobila i glazba koju potpisuje poznati hrvatski skladateljski dvojac Alen i Nenad Sinkauz.

Program Misto za film tijekom 2026. godine sufinanciraju Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske te Grad Sinj, a dio je SKUP-ova programa „Kultura u zaleđu“, koji se provodi uz podršku Zaklade Kultura nova i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.