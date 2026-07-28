U Sinj stiže "Hrvatski pejzaž": Deset uglednih umjetnika kroz slike oživljava hrvatsku povijest

Muzej Cetinske krajine – Sinj u subotu, 1. kolovoza, otvara izložbu "Hrvatski pejzaž", koja će posjetiteljima predstaviti radove deset istaknutih hrvatskih akademskih slikara. Otvorenje izložbe održat će se u prostorima Muzeja s početkom u 20 sati. Izložbu Muzej Cetinske krajine – Sinj organizira u suradnji s Udrugom za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini "Stećak", povodom 950. obljetnice krunidbe kralja Dmitra Zvonimira i 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene.

Izložba je dio projekta "Hrvatski kraljevi i njihova zemlja u suvremenom hrvatskom izričaju", kroz koji se suvremenom likovnom umjetnošću promišljaju hrvatska povijest, identitet i kulturna baština.

Djela deset akademskih slikara

Posjetitelji će moći razgledati djela Tomislava Buntaka, Svetislava Cvetkovića, Sebastijana Dračića, Fedora Fischera, Danka Friščića, Karin Grenc, Koraljke Kovač, Vide Meić, Matka Vekića i Josipa Zankija.

Na otvorenju će se okupljenima obratiti ravnateljica Muzeja Cetinske krajine – Sinj Daria Domazet, viša kustosica Muzeja i kustosica izložbe Anita Librenjak, predsjednica udruge "Stećak" Zrinka Lukač te karmelićanin i dopredsjednik udruge Zvonko Martić.

Govorit će i akademski slikar i bivši dekan Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu Tomislav Buntak te povjesničar umjetnosti i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu Anđelko Mihanović.

Izložba otvorena do sredine rujna

Izložba "Hrvatski pejzaž" za posjetitelje će biti otvorena do 15. rujna, a dio je programa obilježavanja 70. obljetnice rada i djelovanja Muzeja Cetinske krajine – Sinj.

Projekt je realiziran uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinske županije.