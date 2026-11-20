Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 46-godišnjak 9. listopada iz trgovine u Šibeniku otuđio više komada raznog alata, čime je nastala materijalna šteta u iznosu od oko 140 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 46-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.