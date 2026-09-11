U Šibeniku se u ponedjeljak postavlja Guinnessov svjetski rekord: Otvara se najveća svjetska izložba likovnih radova na temu dalmatinskog psa

Hrvatska i Šibenik uskoro će postati prvi u svijetu s najvećom izložbom likovnih radova na temu dalmatinskog psa čime će se pokušati postaviti Guinnessov svjetski rekord.

Organizatori projekta „Najtočkastiji rekord na svijetu“ - Pet centar, Purina Pro Plan i Kuća dalmatinskog psa iz Šibenika, jedinstveni muzej u svijetu posvećen ovoj posebnoj hrvatskoj pasmini, proljetos su pokrenuli veliki nacionalni likovni projekt kojim će se pokušati postaviti svjetski rekord za najveću svjetsku izložbu likovnih radova na temu dalmatinskog psa. Dalmatinski pas autohtona je hrvatska pasmina koja porijeklo vuče upravo iz naše Dalmacije, a ujedno je i jedna od najprepoznatljivijih pasmina u čitavom svijetu. Ovim projektom organizatori su željeli posebno naglasiti važnost i ulogu dalmatinskog psa u Hrvatskoj te pružiti djeci da svojom kreativnošću pomognu u promociji ove predivne pasmine i Hrvatske kao domovine dalmatinskog psa.

Organizatori projekta pozvali su djecu, vrtiće i osnovne škole da se uključe u „najtočkastiji“ slikarski pothvat te da kroz dječju kreativnost pokažu ljubav prema dalmatinskom psu i postanu dio jedinstvene izložbe koja će biti predstavljena u Šibeniku, 14. rujna 2026. godine.

Kroz natječaj je do sada prikupljeno više od 2300 likovnih dječjih radova na temu dalmatinskog psa, a u natječaj se uključilo više od 150 vrtića i osnovnih škola širom Hrvatske.

Svečano otvorenje izložbe, na kojoj će biti javno, na otvorenom, izloženi prikupljeni likovni radovi, bit će organizirano u ponedjeljak, 14. rujna na šibenskoj Poljani s početkom u 10:00 sati.

Istovremeno, predstavnici Guinnessove knjige rekorda iz Londona, uz pomoć nezavisnog žirija iz Hrvatske, u Šibeniku će prebrojati sve izložene radove i procijeniti zadovoljavaju li zadane kriterije za postavljanje Guinnessovog svjetskog rekorda.

Proglašenje postavljanja Guinnessovog svjetskog rekorda za najveću izložbu likovnih radova na temu dalmatinskog psa od strane žirija očekuje se u toku Svečanog otvorenja, između 10:00 i 11:00 sati.

U sklopu Svečanog otvorenja, sve okupljene će pozdraviti predstavnici organizatora te predstavnici pokrovitelja projekta - gradonačelnik Šibenika, gospodin Željko Burić i župan

Šibensko-kninske županije, gospodin Paško Rakić. Prigodom otvorenja, stručni likovni žiri, na čelu s gospođom Zdenkom Bilušić, proglasit će pobjednike – autore najboljih dječjih radova. Kao gost iznenađenja, a neposredno prije proglašenja postizanja Guinnessovog svjetskog rekorda, okupljene će pozdraviti gospodin Scott Erbele, američki profesionalni vatrogasac u mirovini, nositelj Guinnessovog svjetskog rekorda za najveću kolekciju predmeta s motivom dalmatinskog psa. Svečano otvorenje uljepšat će svojim nastupom djeca iz poznatog šibenskog dječjeg zbora „Cvrčak“.

Službeni program Svečanog otvorenja izložbe otvoren je za sve zainteresirane pa organizatori pozivaju sve koji su u mogućnosti da se pridruže svečanosti i ovom povijesnom događaju. Predviđeno vrijeme trajanja programa je u ponedjeljak, 14. rujna od 10:00 do 11:30 sati na šibenskoj Poljani. Izložba svih izloženih likovnih radova za sve zainteresirane ostaje otvorena na šibenskoj Poljani do 21. rujna.

Glavni pokrovitelji projekta „Najtočkastiji rekord na svijetu“ su Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica, Grad Šibenik, Turistička zajednica Šibensko-kninske županije i Turistička zajednica Grada Šibenika. Glavni partner projekta je Hrvatski kinološki savez.

Sve informacije oko likovnog natječaja „Najtočkastiji rekord na svijetu“ mogu se naći na www.tockastirekord.com.