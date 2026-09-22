U Šibeniku oštećen automobil 54-godišnjakinje, šteta oko 600 eura

Šibenska policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je oštetio osobni automobil u vlasništvu 54-godišnjakinje.

Kako je izvijestila policija, automobil je oštećen tijekom 19. i 20. rujna u Šibeniku, a nastala materijalna šteta procijenjena je na oko 600 eura.

Protiv nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Policija nastavlja provoditi izvide kako bi utvrdila identitet počinitelja i okolnosti događaja.