U samo tjedan dana 20 prometnih nesreća, osam osoba zadobilo teške ozljede

Na području Policijske uprave dubrovačko-neretvanske tijekom proteklog tjedna zabilježeno je ukupno 20 prometnih nesreća. U 11 nesreća bilo je ozlijeđenih osoba, pri čemu je osam osoba teško, a 13 lakše ozlijeđeno.

Još devet prometnih nesreća završilo je samo s materijalnom štetom.

Policija poduzela 1742 mjere

Tijekom nadzora prometa policijski službenici poduzeli su ukupno 1742 represivne mjere protiv počinitelja prometnih prekršaja.

Najviše vozača, njih 755, sankcionirano je zbog prekoračenja dopuštene brzine. Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa poduzeto je 98 mjera, dok je 41 osoba sankcionirana zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirane su 63 osobe.

Policija je tijekom proteklog tjedna sankcionirala i pet osoba zbog odbijanja testiranja na droge, dok je sedam osoba zatečeno kako upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Od ostalih prekršaja izdvajaju se 163 mjere poduzete zbog nepropisnog pretjecanja te 188 zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. Od toga se deset slučajeva odnosilo na parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom.