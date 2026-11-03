U samo šest mjeseci napravili velike stvari: Udruga iz Dicma pomaže osobama s invaliditetom ostvariti njihova prava

Udruga osoba s invaliditetom "Uzdignuće" Dicmo osnovana je prije samo pola godine, a iza nje su već brojni konkretni rezultati. U svega šest mjeseci djelovanja članovi Udruge pomogli su u ostvarivanju prava na osobnu asistenciju, status roditelja njegovatelja i inkluzivni dodatak, a njihov je cilj da nijedna osoba s invaliditetom ne ostane sama u borbi za svoja prava.

Kada su prije šest mjeseci osnovali Udrugu osoba s invaliditetom "Uzdignuće" Dicmo, njezini članovi imali su jasnu želju i obećanje – pružiti podršku svakoj osobi s invaliditetom na svojem području i pomoći joj u ostvarivanju zakonom zajamčenih prava. Danas, pola godine poslije, iz Udruge s ponosom ističu rezultate svojeg rada, naglašavajući kako su zajedništvo, upornost i otvoren pristup ključni za ostvarivanje ciljeva.

Ostvareno 15 rješenja za osobnu asistenciju

Tijekom prvih šest mjeseci djelovanja Udruga je pomogla u ostvarivanju 15 rješenja za uslugu osobne asistencije. Osim toga, pojedinim članovima omogućen je pristup pravima povezanima sa statusom roditelja njegovatelja, a realiziran je i određeni broj odobrenih rješenja za inkluzivni dodatak. Među važnim aktivnostima ističe se i kontinuirana pomoć članovima u postupcima utvrđivanja postotka tjelesnog oštećenja, što je često jedan od važnih koraka u ostvarivanju njihovih prava. Iz Udruge naglašavaju kako je riječ tek o dijelu aktivnosti koje su proveli od osnutka te poručuju da će nastaviti pomagati svima kojima je podrška potrebna.

Nadaju se vlastitim prostorijama do prve godišnjice

Članovi Udruge zahvalili su svima koji su na bilo koji način pridonijeli njihovu dosadašnjem radu, a posebno su istaknuli Viktora Jozića i Ivonu Filipović iz UOIS-a Samobor, koji su im pružili pomoć prilikom osnivanja, ali i tijekom prvih šest mjeseci djelovanja. Pred Udrugom su i novi izazovi. Jedna od najvećih želja njezinih članova jest osiguravanje odgovarajućeg prostora za rad. Nadaju se kako će, uz potporu lokalnih i županijskih vlasti, svoju prvu godišnjicu dočekati u vlastitim prostorijama, koje smatraju prijeko potrebnima za kvalitetnije provođenje aktivnosti i pružanje pomoći korisnicima.

"Ne prolazite teške trenutke u tišini"

Iz vodstva Udruge poručuju kako će i dalje biti usmjereni na potrebe osoba s invaliditetom s područja općine Dicmo, ali i svih ostalih kojima je potrebna pomoć. Poseban naglasak stavljaju na podršku osobama koje se suočavaju sa složenim administrativnim postupcima i teškoćama pri ostvarivanju prava. Pozivaju osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji da im se pridruže te da se ne ustručavaju zatražiti pomoć. Njihova je poruka jasna: nitko ne bi trebao prolaziti teške trenutke u tišini niti ostati sam sa svojim brigama i administrativnim preprekama. Zajedničkim djelovanjem žele pomoći svima kojima je to potrebno kako bi ostvarili prava koja im zakonski pripadaju.

Svi zainteresirani mogu se obratiti Udruzi na broj telefona 091 630 8176 ili putem elektroničke pošte uzdignuce.dicmo@gmail.com.