U samo mjesec dana u Hrvatskoj više od 10.000 zaposlenih manje

Hrvatskoj je u rujnu 2026. bilo zaposleno 1.766.888 osoba, pokazuju najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). To je 0,8 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine, dok je u odnosu na kolovoz broj zaposlenih smanjen za više od 10 tisuća. Istodobno je pao i broj nezaposlenih, a stopa registrirane nezaposlenosti iznosila je 3,4 posto.

Prema podacima DZS-a, u rujnu 2026. godine u Republici Hrvatskoj bilo je ukupno 1.766.888 zaposlenih, od čega 822.401 žena.

U odnosu na kolovoz broj zaposlenih smanjen je za 10.336 osoba, odnosno 0,6 posto. U usporedbi s rujnom prošle godine zaposlenost je pala za 0,8 posto, što odgovara smanjenju od približno 14 tisuća zaposlenih.

Podaci za prvih devet mjeseci ove godine također pokazuju negativan trend. Od siječnja do rujna broj zaposlenih bio je 1,4 posto manji nego u istom razdoblju 2025. godine.

Najveći mjesečni pad kod obrtnika i slobodnih profesija

U pravnim osobama u rujnu je bilo zaposleno 1.517.847 osoba, što je 0,1 posto manje nego u kolovozu i 1,1 posto manje nego u rujnu prošle godine.

Izraženiji mjesečni pad zabilježen je među zaposlenima u obrtima i slobodnim profesijama, gdje je broj zaposlenih smanjen za 3,5 posto.

U toj je skupini broj zaposlenih žena pao za 4,1 posto.

Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika smanjen je za 0,2 posto, a broj zaposlenih žena u toj skupini za 0,7 posto.

Prerađivačka industrija i prijevoz bilježe pad

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama otkrivaju značajne razlike među djelatnostima.

U prerađivačkoj industriji u rujnu je bilo zaposleno 221.903 radnika, što je 3,7 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine.

U prijevozu i skladištenju zaposleno je 84.207 osoba, uz godišnji pad od 3,9 posto.

Još izraženiji pad zabilježen je u izdavačkim djelatnostima, emitiranju te proizvodnji i distribuciji sadržaja, gdje je broj zaposlenih na godišnjoj razini smanjen za 4,7 posto.

U stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima broj zaposlenih pao je za 3,4 posto, a u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima za 2,8 posto.

U obrazovanju i zdravstvu zaposlenih je više

Dok dio gospodarstva bilježi pad, neke djelatnosti imaju više zaposlenih nego prije godinu dana.

U obrazovanju je u rujnu bilo zaposleno 131.771 osoba, što je 3,4 posto više nego u istom mjesecu 2025. godine.

U djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi zaposleno je 117.274 radnika, odnosno 2,3 posto više nego godinu ranije.

Rast je zabilježen i u poslovanju nekretninama, gdje je zaposlenost porasla za jedan posto.

U djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane u rujnu je bilo zaposleno 119.977 osoba, što je jednako broju zaposlenih iz istog mjeseca prethodne godine.

Pada i broj nezaposlenih

Zanimljivo je da se, unatoč smanjenju broja zaposlenih, smanjio i broj registriranih nezaposlenih osoba.

Prema administrativnim podacima, u rujnu je bilo 62.595 nezaposlenih, što je 601 osoba manje nego u kolovozu, odnosno pad od jedan posto.

U odnosu na rujan prošle godine broj nezaposlenih smanjen je za 16 posto.

Stopa registrirane nezaposlenosti iznosila je 3,4 posto, dok je među ženama bila nešto viša i iznosila je 3,8 posto.

Istodobni pad zaposlenosti i nezaposlenosti znači da se smanjio i ukupan broj ekonomski aktivnih osoba prema administrativnim izvorima.

Naime, aktivno stanovništvo u rujnu brojilo je 1.829.483 osobe, odnosno 10.937 manje nego mjesec ranije.

Što pokazuju najnoviji podaci?

Statistika za rujan pokazuje da je broj zaposlenih u Hrvatskoj manji i na mjesečnoj i na godišnjoj razini, pri čemu je pad posebno izražen u pojedinim gospodarskim djelatnostima.

S druge strane, obrazovanje i zdravstvo nastavljaju bilježiti rast zaposlenosti.

Treba napomenuti da su podaci o zaposlenima u pravnim osobama za kolovoz i rujan 2026. privremeni te da se temelje na administrativnim izvorima.