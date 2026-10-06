U samo 24 sata građani ostali bez 14.200 eura: Lažni OTP, oglas za automobil i kriptovalute odnijeli tisuće

Na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske tijekom protekla 24 sata zabilježene su četiri prijetnje, tri teške krađe i pet krađa, dok su u četiri odvojena slučaja računalnih prijevara građani ostali bez ukupno čak 14.200 eura. Policija je u istom razdoblju evidentirala i četiri prometne nesreće. Jedna osoba zadobila je teške, a tri osobe lakše tjelesne ozljede.

Četiri prijevare, šteta veća od 14 tisuća eura

Policijski službenici zaprimili su četiri prijave građana prevarenih putem interneta, SMS poruka i lažnih ponuda povezanih s kriptovalutama. U prvom slučaju žena je putem internetskog oglasnika pronašla oglas za prodaju osobnog automobila. Nakon što je prodavatelju ustupila svoje osobne podatke, s njezina računa podignuto je 3.100 eura. Drugi muškarac zaprimio je SMS poruku povezanu s lažnom aplikacijom "OTPGO", nakon čega mu je s računa nestalo 4.000 eura.

Sličan slučaj zabilježen je i na području Solina. Muškarac je također zaprimio SMS poruku povezanu s lažnim pristupom OTP banci, a potom mu je s računa podignuto 4.000 eura. Četvrta prijevara dogodila se muškarcu s područja Brača. Kontaktirala ga je osoba koja mu je obećala povrat novca koji je ranije izgubio ulaganjem u kriptovalute. Umjesto povrata, s njegova računa skinuto je dodatnih 3.100 eura. Iz policije ponovno upozoravaju građane da budu posebno oprezni s porukama i poveznicama koje se odnose na mobilno i internetsko bankarstvo. Vjerodostojnost takvih poruka potrebno je provjeravati isključivo putem službenih komunikacijskih kanala banke.

Poseban oprez savjetuje se i kada nepoznate osobe nude povrat ranije izgubljenog novca ili pomoć povezanu s ulaganjima u kriptovalute.

Muškarac napadnut u Splitu, dvojica uhićena

Policija je izvijestila i o fizičkom napadu koji se dogodio u subotu, 3. listopada, oko 22.10 sati u Splitu.

Napadnutom muškarcu nanesene su lakše tjelesne ozljede, među kojima su površinska ozljeda glave i ozljeda potkoljenice. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja policija je uhitila dvojicu muškaraca. Nad jednim od njih kriminalističko istraživanje je završeno te je utvrđena osnovana sumnja da je sudjelovao u fizičkom napadu. Tijekom dana bit će, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u nasilničko ponašanje, predan pritvorskom nadzorniku.

Kriminalističko istraživanje nad drugim uhićenim muškarcem još traje.