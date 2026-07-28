U ruksaku poginulih planinara iz BiH pronađena mačka koja ih je pratila na usponima

U tragediji na Elbrusu, u kojoj je poginulo petero planinara iz Bosne i Hercegovine, stradala je i mačka Macika. Spasilačke ekipe pronašle su je u ruksaku Alme i Denisa Okanovića, koje je godinama pratila na planinarskim izletima. Kako piše Klix.ba, izvori tog portala potvrdili su da je Macika pronađena i potom ukopana. Pojedini ruski mediji ranije su objavili da mačka nije pronađena.

Uz Almu i Denisa Okanovića, na Elbrusu su poginuli Almir Krivdić, Nermin Talam i poznata bosanskohercegovačka liječnica Meliha Čaušević. Ekspediciju su činili iskusni planinari iz Zenice koji su se godinu dana pripremali za uspon.

Sedmeročlana grupa započela je uspon tijekom povoljnih vremenskih uvjeta. Međutim, dok su se penjali, vjetar je ojačao na oko 70 kilometara na sat, počela je mećava, a temperatura se naglo spustila.

Preživjeli Haris Adilović rekao je ruskim medijima da tragediju nije uzrokovala nepripremljenost članova ekspedicije, nego neočekivano pogoršanje vremena i netočna prognoza.

- Svi smo iskusni alpinisti i pripremali smo se za Elbrus. Problemi su počeli na početku uspona. Išli smo samostalno, nismo uzeli vodiča. Već na početku jedan od sudionika je javio da se počeo smrzavati, zbog čega mu je prva naveza rekla da se vrati, dok je druga naveza nastavila uspon. Ali već nakon 100 do 150 metara i mi smo odlučili odustati - ispričao je Adilović.

On i Kemal Vidimlić jedini su preživjeli. Jedan od njih spustio se kako bi pozvao pomoć, dok su drugoga spasioci pronašli na vrijeme.

Poziv u pomoć upućen je 25. srpnja, nakon čega je rusko Ministarstvo za izvanredne situacije poslalo spasilačke ekipe. Mećava, jak vjetar i niske temperature otežali su potragu i izvlačenje tijela. Spasioci su prvo pronašli troje planinara, a poslije i preostalo dvoje.

'Sve postane beskrajno bijelo'

Novinar i planinar Zehrudin Isaković objasnio je da se na Elbrusu može pojaviti fenomen poznat kao „bijeli dan“.

- To je situacija kad se nebo i oblaci spuste na planinu. Sve postane beskrajno bijelo i u toj se situaciji teško orijentirati. Osim toga, na 5000 metara na Elbrusu već nema dovoljno kisika, a ako se pojave mećava i vjetar od 70 kilometara na sat, za alpiniste je to sigurno smrzavanje - rekao je.

Macika je osvajala vrhove više od 3000 metara

Alma i Denis udomili su Maciku prije nekoliko godina. Nakon toga postala je njihova stalna suputnica na izletima i planinarskim usponima. S njima je obišla brojne planine u Bosni i Hercegovini, regiji i drugim dijelovima Europe te se penjala i na vrhove više od 3000 metara. Na fotografijama se često mogla vidjeti u ruksaku, na ramenima svojih vlasnika ili na osvojenim vrhovima.