U jednom hrvatskom gradu žele zabraniti ustaške simbole na javnim površinama

Gradski vijećnici Možemo! zajedno s klubom vijećnika PGS-IDS-RI i Klubom vijećnika SDP-a podnijeli su amandman na izmjene Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme. O amandmanu će se raspravljati sutra na sjednici Gradskog vijeća, piše Novi list.

– Predloženim amandmanom kaže se da je prilikom korištenja površine javne namjene za postavljanje štandova i drugih privremenih objekata u svrhu organizacije blagdanskih, prigodnih i javnih događanja, korisnik dužan osigurati da se na tim objektima ne ističu niti afirmativno koriste simboli, obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava fašizam, nacizam, ustaštvo ili nacionalna, rasna ili vjerska mržnja i nesnošljivost, uključujući ustaški poklič »Za dom spremni«, protivno Ustavu i zakonima Republike Hrvatske. U slučaju utvrđenog kršenja te odredbe Grad može raskinuti ugovor o privremenom korištenju površine javne namjene te, u skladu s važećim propisima, zahtijevati uklanjanje privremenog objekta i prestanak korištenja površine javne namjene. Naravno, to se onda odnosi i na uvjete za utvrđivanje budućeg korištenja od strane korisnika koji je prekršio tu odredbu, navedeno je u zajedničkom amandmanu.

Neprihvatljive stvari

Klubovi oporbenih stranaka ljevice i regionalaca dodaju da predlažu ono što su tražili još na sjednici u siječnju ove godine kada su predložili uvođenje iste odredbe za javne površine i objekte u vlasništvu Grada.

– Tada kod većine u Gradskom vijeću nije bilo sluha za takvu odredbu. No, od tada se dogodio niz događaja nakon kojih je gradonačelnica ponavljala osude upravo onih stvari koje se ovim amandmanom osuđuju tako da se nadamo da su i gradonačelnica i njena većina možda odlučili s osuda preći na neke konkretne mjere. Ovo je naš prijedlog jedne takve mjere kojom se uspostavlja jasna obveza korisnika javne površine i mogućnost postupanja Grada u slučaju njezina kršenja. Također se omogućuje da se ranija utvrđena kršenja uzmu u obzir prilikom odlučivanja o budućim zahtjevima, pod uvjetima propisanima zakonom. Ovom mjerom bi se spriječile ili barem sankcionirale od strane grada scene koje smo mogli vidjeti prošle godine kada su jedan štand na Korzu krasile naljepnice s ustaškim obilježjima. Ovim amandmanom jasno se šalje poruka da su takve stvari neprihvatljive i da to grad neće tolerirati, kaže se u pojašnjenju amandmana, , piše Novi list.

U Možemo! Rijeka izrazili su i nezadovoljstvo zbog problema u funkcioniranju riječkog predstavničkog tijela.

– Upozoravali smo na kašnjenje materijala, nepotpune informacije, izostanak pravodobnih odgovora na vijećnička pitanja i način na koji se vode rasprave. Unatoč tome, ne vidimo potrebne promjene, već pogoršanje situacije. Na početku mandata imali smo razumijevanja za uhodavanje nove gradske uprave. No nova vlast preuzela je odgovornost za upravljanje gradom u lipnju 2025. godine. Prošlo je gotovo godinu i pol dana. Razdoblje uhodavanja više ne može biti objašnjenje za probleme koji se ponavljaju iz sjednice u sjednicu. Posljednji primjer posebno je indikativan. Poziv za sjednicu stigao je u kasnijim večernjim satima, bez ijednog objavljenog materijala. Dakle, niti jedan materijal nije bio poslan na vrijeme. Tako se ne osiguravaju uvjeti za ozbiljnu pripremu vijećnika, osobito kada se odlučuje o proračunskim, financijskim, komunalnim i drugim pitanjima koja izravno utječu na građane, upozoravaju u Možemo!.

Odgovori na pitanja

Dodaju da to nije prvi put.

– Već smo upozoravali na materijale za porezne odluke, projekt »Galeb«, stanje u dječjim vrtićima i poslovanje gradskih društava koji nisu bili dostupni na vrijeme. Za jednu od sjednica s čak 28 točaka dnevnog reda za njih 11 bilo je najavljeno da će materijali biti dostavljeni naknadno. Kako vijećnici mogu odgovorno odlučivati o milijunskim proračunskim iznosima, poslovanju gradskih društava i cijeni javnih usluga ako im se ne osiguraju pravodobni i potpuni podaci? Jednako je problematična dinamika odgovaranja na vijećnička pitanja. To nije administrativna formalnost niti dopis na koji se može odgovoriti kada se za to pronađe vremena, već instrument nadzora nad radom izvršne vlasti. Ako odgovori kasne, izostaju ili ne odgovaraju na ono što je konkretno pitano, taj se nadzor bitno otežava. Gradsko vijeće nije mjesto na kojem izvršna vlast samo iznosi dokumente, očekuje njihovo prihvaćanje i zatim raspravu nastavlja na Facebooku. To je mjesto na kojem gradonačelnica i njezini zamjenici trebaju obrazložiti svoje odluke, odgovoriti na kritike i preuzeti odgovornost za rezultate upravljanja gradom. Kontrola izvršne vlasti nije opstrukcija. Ona je jedna od temeljnih zadaća Gradskog vijeća, zaključili su u Možemo!, piše Novi list.