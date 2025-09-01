U Puljkovom mandatu tetošilo se Debeljaka, Grad Split ostaje bez dva milijuna eura?

Brodograđevna industrija Split, odnosno splitski škver u vlasništvu Tomislava Debeljaka, samo na ime komunalne naknade i naknade za uređenje voda duguje Splitu točno 1.870.214,37 eura. Premda postoji više ovršnih rješenja, ona su držana u ladici i u cijelom mandatu prethodne gradske vlasti gradonačelnika Ivice Puljka ni u jednom slučaju nije pokrenut postupak prisilne naplate, potvrđeno je tportalu

Posebno je problematičan događaj iz veljače ove godine, kada je u splitskoj gradskoj upravi očito bilo burno. Neposredno prije toga, naime, izdano je jedno od rješenja o ovrsi Debeljakove firme zbog dugovanja za 2023. godinu na iznos od 272 tisuće eura, na što je Brodosplit odgovorio opsežnom žalbom. Po uobičajenoj proceduri, Grad Split trebao je odgovoriti, no to se nije dogodilo.

Službenik zadužen za ovaj predmet stoga je napravio službenu pisanu zabilješku u kojoj stoji da se 'po dogovoru s nadređenima na žalbu ne odgovara i predmet stavlja sa strane', čime je zapravo zaštitio sebe i ostavio pisani trag s objašnjenjem zašto se ne postupa kao inače i zašto se dugovi Debeljakove tvrtke ne naplaćuju prisilnim putem.

Repovi iz prošlosti

U splitskoj gradskoj upravi danas izričito tvrde da prisilna naplata Debeljakovih dugova nije pokretana 'sukladno nalogu tadašnje gradske vlasti' te da je u veljači ove godine naputak za 'stavljanje predmeta na stranu' dao Puljkov zamjenik, tadašnji dogradonačelnik Antonio Kuzmanić.

Taj potez mogao bi se pokazati kao vrlo problematičan jer je samo tri mjeseca kasnije u Brodosplitu pokrenut predstečajni postupak. Dakle, umjesto da je Grad Split na vrijeme naplatio svoja potraživanja, ona su sada prijavljena u predstečaju i vrlo je teško očekivati da će ikada biti naplaćena, a svakako ne u punom iznosu.

'Nijedno od navedenih rješenja o ovrsi (za period od 2021. godine nadalje, op.a.) nije poslano na prisilnu naplatu putem Financijske agencije niti je pokrenut postupak naplate putem potraživanja preko Financijske agencije, a sve sukladno nalogu tadašnje gradske vlasti. Dugovanje po citiranim rješenjima nije naplaćeno', potvrdili su nam iz Grada Splita.

'U predmetu naplate komunalne naknade za 2023. godinu vidljivo je iz službene bilješke, koja čini sastavni dio toga predmeta, da se rješavanje po predmetu prolongira do konačnog dogovora o načinu podmire duga, a sukladno naputku tadašnjeg zamjenika gradonačelnika. Shodno tome, nije se rješavalo po uloženoj žalbi ovršenika niti se predmetno rješenje slalo na FINA-u', dodaju iz današnje splitske gradske uprave.

Kuzmanić prebacuje odgovornost na Odjel za financije

Tportal je od donedavnog dogradonačelnika Splita Kuzmanića zatražio objašnjenje očito vrlo benevolentnog pristupa prema Debeljaku u prethodne četiri godine, kao i konkretnog događaja iz veljače, kada je predmet stavljen 'na stranu'. Umjesto njega, a u ime kompletne bivše gradske vlasti odgovorio nam je Bojan Ivošević, drugi bivši dogradonačelnik.

'Što se tiče naplate potraživanja svih poslovnih subjekata, pa tako i Brodosplita, odgovornost je na gradskom Odjelu za financije i njegovoj pročelnici Olenki Dadić, a koja je, po našim saznanjima, pokretala ovrhe u zakonskom roku da potraživanja ne bi dospjela u zastaru. U našem mandatu na to se pazilo, za razliku od mandata naših prethodnika', tvrdi Ivošević.

Nije konkretno odgovorio na pitanje zašto nakon izdavanja rješenja o ovrsi ona ni u jednom slučaju nisu poslana na prisilnu naplatu.

'Što se tiče navodnih naputaka da se ne odgovara na žalbe i predmet stavlja na stranu, o tome nemamo nikakvih saznanja niti nas je itko o tome informirao ili s nama komunicirao na tu temu', tvrdi danas Ivošević.

Gotovo dva milijuna eura gradskog potraživanja od Debeljakove tvrtke, dakle, moglo se naplatiti jednostavnim potezom: slanjem rješenja o ovrsi FINA-i. Premda je Brodosplit u prethodnim godinama često bio u blokadi, to nije bio slučaj u periodu od svibnja do studenog 2022. godine, od ožujka do rujna 2023. godine i od listopada 2023. pa sve do siječnja ove godine.

'Dugovanje se u tim razdobljima moglo naplatiti jer bi bilo prvo u redoslijedu naplate', potvrđuju za tportal iz Grada Splita.