U pucnjavi u Njemačkoj najmanje petero mrtvih, uhićen osumnjičenik

Najmanje pet osoba ubijeno je u pucnjavi koja se u ponedjeljak dogodila u njemačkom gradu Stadeu, u Donjoj Saskoj, nedaleko od Hamburga. Njemačka policija pokrenula je veliku akciju na području Dankersstraße, a građane je pozvala da izbjegavaju taj dio grada.

Prema dosad dostupnim informacijama, pucnjava se dogodila u blizini ustanove za mlade, a policija je potvrdila da je uhićen osumnjičenik. Uhićene su dvije osobe, od kojih se jedna dovodi u vezu s napadom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

BREAKING: Five people have been killed in a mass shooting in the northern German town of Stade 🇩🇪 Police have arrested a male shooter. The shooting took place near a youth facility. A motive for the attack is still unknown. pic.twitter.com/nXBvT0ZZUs — Visegrád 24 (@visegrad24) June 29, 2026

Motiv napada još nije poznat

U pucnjavi je, prema policijskim informacijama, ozlijeđeno još nekoliko osoba, no njihov točan broj zasad nije objavljen. Njemački mediji navode da su sve smrtno stradale osobe bile odrasle. Policija je poručila kako trenutačno nema šire opasnosti za javnost.

Okolnosti i motiv krvavog napada još se istražuju. Na društvenim mrežama pojavila se i snimka koja navodno prikazuje trenutke neposredno prije nego što je policija svladala napadača.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026