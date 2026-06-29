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U pucnjavi u Njemačkoj najmanje petero mrtvih, uhićen osumnjičenik

Velika policijska akcija u Stadeu

Najmanje pet osoba ubijeno je u pucnjavi koja se u ponedjeljak dogodila u njemačkom gradu Stadeu, u Donjoj Saskoj, nedaleko od Hamburga. Njemačka policija pokrenula je veliku akciju na području Dankersstraße, a građane je pozvala da izbjegavaju taj dio grada.

Prema dosad dostupnim informacijama, pucnjava se dogodila u blizini ustanove za mlade, a policija je potvrdila da je uhićen osumnjičenik. Uhićene su dvije osobe, od kojih se jedna dovodi u vezu s napadom.

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Motiv napada još nije poznat

U pucnjavi je, prema policijskim informacijama, ozlijeđeno još nekoliko osoba, no njihov točan broj zasad nije objavljen. Njemački mediji navode da su sve smrtno stradale osobe bile odrasle. Policija je poručila kako trenutačno nema šire opasnosti za javnost.

Okolnosti i motiv krvavog napada još se istražuju. Na društvenim mrežama pojavila se i snimka koja navodno prikazuje trenutke neposredno prije nego što je policija svladala napadača.

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