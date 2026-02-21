U Pučištima na Braču uništena spomen-ploča civilima koje su ubili fašisti

U Pučišćima na Braču oskvrnuta je spomen-ploča ugrađena u zgradu Klesarske škole. Nepoznati počinitelj crvenom je bojom oštetio ploču posvećenu ubijenim civilima iz Pučišća, stradalima od ruke fašista tijekom Drugog svjetskog rata.

Iz škole su izvijestili kako ih je dočekao "ružan prizor" te da su zatečeni ovim činom. Spomen-ploča podignuta je u čast Pučišćanima - djedovima, očevima i sumještanima koji su ubijeni kao civili.

"Klesarska škola oštro osuđuje ovaj čin i sve one koje ga opravdavaju te će spomen-ploču obnoviti - koliko god puta to bude potrebno", poručili su iz škole.

Za sada nema informacija o počinitelju, a očekuje se daljnje postupanje nadležnih službi.